"CHP, yöneticileri itibarıyla militarist ve faşist bir partidir"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "CHP, yöneticileri itibarıyla 1940'lı yıllardan itibaren militarist ve faşist bir partidir. CHP bir sol parti falan değil. Sol partiler özgürlüklerin yanında durur." dedi.
Akdağ, Erzurum'daki Tarihi Çifte Minareli Medrese'de, ülke genelinde ve yerel yayın yapan bazı televizyonların ortak yayınında, ülkenin son birkaç yılda terörle mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirtti.
Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Akdağ, "PKK'nın başını ezdik, FETÖ'ye milletçe karşı durduk ama hepimiz biliyoruz ki PKK sınırlarımızın ötesinde mücadele edilmesi gereken bir örgüt olarak duruyor. FETÖ, Pensilvanya'da siperde duruyor, adamları tüm dünyada, Avrupa'da ellerini kollarını sallıyor. Ellerinde finans güçleri var. Türkiye'nin içinde hala belki de bilmediğimiz hücreleri fırsat kolluyor." diye konuştu.
Akdağ, HDP'nin, PKK konusunda samimi tavır ortaya koymadığını aktararak, şöyle devam etti:
"HDP için söylüyorum, aslında resmen PKK'nın siyası ayağıdır, bundan benim hiçbir kuşkum yok. HDP'lilerin bir defa kalkıp da bunlara karşı kötü bir söz konuştuğunu biz görmedik. Erzurum'da 35 yıldır Kürt kardeşlerimle iç içeyim, onların sıkıntılarını biliyorum. PKK denen lanet örgüt en çok onlara çektirdi. HDP'liler öyle ortadan konuşuyor, bunu bütün vatandaşlarımızın görmesi lazım."
- "27 Nisan muhtırasında CHP'liler neredeydi?"
Genelkurmay Başkanlığının 27 Nisan 2007 gecesi internet sitesi aracılığıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Meclis tarafından cumhurbaşkanı seçilmesi sürecine ilişkin yayımladığı bildiriye değinen Akdağ, "Biz o gece o paçavrayı internetten yayınlayan paşaların suratına çarptığımız zaman bunlar neredeydi. Avrupa'daki bazı ülkeler ve politikacıları kastediyorum. CHP'liler neredeydi." şeklinde konuştu.
Akdağ, vatandaşlardan CHP'li bazı yönetici ve milletvekillerinin, 27 Nisan muhtırasının verildiği gece telefonla televizyonlara bağlanıp o gün ve ertesi gün neler söylediklerine bakmalarını isteyerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir zil takıp oynamadıkları kalmıştı. Bakın bunlar militarist. Oy veren bütün vatandaşlarımızı tenzih ederim. CHP, yöneticileri itibarıyla 1940'lı yıllardan itibaren militarist ve faşist bir partidir. CHP bir sol parti falan değil. Sol partiler özgürlüklerin yanında durur. Muharrem İnce'ye güzellemeler yapıyorlar ama biz sanki yaşamadık o 28 Şubat dönemlerini, vesaireyi. Bunlar, insanlara zulüm edilirken onların yanında durdu. Meclis kürsüsüne çıkardıkları İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen Nur Serter bizim kız çocuklarımızı ikna odalarına soktu. Onun için CHP yöneticileri samimi değiller."
- "OHAL, PKK ve FETÖ'nün bastırılması için kullandığımız bir araç"
Olağanüstü Hal'in (OHAL) kendisine göre demokratik bir seçim açısından bu dönem ve geride kalan son 2-3 yılda çok zaruri olduğunu anlatan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Erzurum'un güneyindeki ilçelerde PKK'nın çok uzun zamanlar baskıları oldu. Bu ilçeler, son zamanlardaki mücadeleyle adeta yoğun bakım odasından çıkmış ilçeler gibi. Bakıyoruz, insanların yüzleri gülüyor. Yanımıza gizli saklı gelip 'Bakanım biz sizi çok seviyoruz, oy vermek istiyoruz ama yapamayız' diyorlardı. OHAL, Türkiye'de terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün bastırılması için kullandığımız bir araç. Şu anda Türkiye'de kim baskı hissediyor, hiç kimse. Herkes gidip oyunu rahatça kullanır. Çünkü PKK baskısı Doğu ve Güneydoğu'da insanların üzerinden kalktı. Vatandaş gidecek rahatça oyunu kullanacak. Bu açıdan OHAL demokratik seçimlerin, insanların özgür iradelerini kullanmalarının en iyi araçlarından biri. Artık Türkiye'de PKK etkisini büyük ölçüde yitirdi, hiç kimseyi dağa çıkaramıyorlar."
Recep Akdağ, 'Millet İttifakı' adı altında birleşen siyasi partilerin AK Parti'nin Mecliste çoğunluk elde edememesi için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.
(Bitti)
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