CHP yönetimi STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti üyeleri, KESK Adıyaman Şube Başkanlığını ve Eğitim İş Sendikasını ziyaret etti.

İlk olarak Eğitim İş Adıyaman Şube Başkanı Bülent Şener ve yönetimini ziyaret eden Başkan Deniz ve parti üyeleri, bir süre sohbet ederek sendikal faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Sıcak sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Çakmak, “Eğitimin geldiği son noktayı değerlendirdik. Özellikle TEOG ’un geldiği son durum içler acısı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, okullar hepimizin diyoruz, okulları denetleyelim, okul aile birliği ile yada biz veliler çocuklarımızın yanında ve destekçisi olalım, okullarda söz hakkı alalım, demokrasiyi, bilimsel eğitimi, evrimi, aklı ve bilimi, birlikteliği, insan olmayı anlatalım. Her şey yaşanacak bir Türkiye için” diye konuştu.

Başkan Çakmak ile parti üyeleri daha sonra KESK Adıyaman Şube Başkanlığına geçerek burada da sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretler sonrasında Çakmak, Eğitim İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığına ve KESK Adıyaman Şube Başkanlığına misafir perverliklerinden dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.