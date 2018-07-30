CHP'de imzalar, Perşembe günü genel merkeze teslim edilecek

ANKARA (DHA)- CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, olağanüstü kurultay için toplanan imzaları Perşembe günü genel merkeze vereceklerini bildirdi.

CHP’de olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza toplama işlemi bugün 17.30’da sona erdi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve Unut Kurultayı’na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz.”

