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CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert hakim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 11:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu yarışıyor. CHP İstanbul İl Kongresi bugün Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılıyor. Saat 10:00’da başlayan Kongre’de iki aday yarışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongrede bir konuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü köşe yazısında kulislerde konuşulan ve olay yaratacak çok önemli bir bilgiyi aktardı. İşte CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'ne ilişkin tüm detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kongresi'nde konuştu. İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor. Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması özetle şöyle: "Bu kongrede bir eksiğimiz var. Hapishanede bir esir, tutsak milletvekili arkadaşımız var. Hiçbir suçu olmamasına rağmen aramızda olmaması demokrasinin ayıbıdır.Biz yürürken o hapishanede kitap yazıyordu; 'Ben yatarken, siz yürürken' diyordu. Evet, kalbimiz Türkiye'nin geleceği için aynı duygularla atıyordu. Birlikte mücadele ettik. Türkiye için mücadele ediyoruz. Gittiğiniz her yerde anlatın; ağzımızdan bir söz çıkıyorsa, bunun tek bir nedeni var, Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek.Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin hapishanede olmasını kabul etmiyoruz. Bu bir demokrasi ayıbıdır.

İSTANBUL'UN ANAHTARINI TESLİM ETMEYECEĞİZ

İstanbul bütün dünyanın yakından izlediği bir kenttir. İstanbul'un anahtarını bize Fatih Sultan Mehmet teslim etmiştir. Bu nedenle bu anahtarı teslim eden Fatih'e minnet ve şükran borçluyuz.Ve aynen şunları söyledim. Geldikleri gibi gidecekler dedim. Ve geldikleri gibi gönderdi onları. Fatih Sultan Mehmet'ten anahtarı Atatürk oldu. Biz yeri geldiği zaman insan hakları uğruna, demokrası adına, hukuk uğruna mücadele etmesini biliriz. Çünkü biz kentin anahtarını İstanbul'un anahtarını birilerine teslim etmeyeceğiz.İstanbul'dayız. Görkemli bir kentteyiz. Olağanüstü bir kentteyiz . Dünyanın en büyük metropollerinden birindeyiz. Bu kenti yönetenler İstanbul'a ihanet ettik dediler. İhanet bıçağını çekip alacağım. İstanbul'u yine tarihi görkemli günlerine kavuşturmak bizim boynumuzun borcudur. Herkes şunu çok iyi bilsin; 2019 geliyor, referandumda hangi sonucu elde ettiysek İBB seçimlerinde daha büyük çoğunluk elde edeceğiz.Biz İstanbul'u onların yaptıklarını yapmak için değil, İstanbul'un tarihini yok etmek için değil, yeniden düze çıkarmak için istiyoruz. Sözümüz söz, İstanbul'a adaleti getireceğiz.İstanbul'a ihanet edenleri temizleyeceğiz. Her birimize İstanbul'da görev yapan ister partili ister partisiz herkesin İstanbul için çalışması lazım. İstanbul bizim İstanbulumuz. Üzerine titrediğimiz en önemli kentlerden birisi. İstanbulda yaşanan bir çok sorun bütün Türkiye'de yaşanıyor ve biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz .

PARA BAŞKA YERLERE GİDİYOR

Evet Türkiye büyük sorunlarla uğraşan bir ülke olabilir. Bizim siyaset anlayışımız bunun laflardan öte her soruna çözüm üretmektir. Halka sorunları anlatmak için değil hem sorunları hem çözümleri anlatmak için gideceğiz. Bilgiye dayalı söylem, bilgiye dayalı muhalefetle halka gitmesini organize edeceğiz. Sorunları şöyle çözeceğiz diyeceksiniz. Size 'Para var mı' diye soracaklar 'Evet var Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir ama para yerli yerinde kullanılmıyor. Para başka yerlere gidiyor. Bizim kaynağımızda var imkanımız da var.' diyeceksiniz. Evet var. Bütün mesele para yerli yerinde kullanılmıyor, birilerince götürülüyor.

BAZI HAKİMLER O DÜZENDE YER ALDI

Bugün geldiğimizde yerde suçluyu belirleyen sarayda oturan zevattır. Suçluyu o belirliyor arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar vardır. Bu düzeni yıkacağız derken, Hitler Almanyası'nı Almanlar nasıl yıktıysa, direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız. Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Bu ülke için herkes için yürüdük. Adalet olsa o kadar yolu yürür müydük? Adalet soylu bir kavramdır, üzerinde hepimizin titremesi gerekir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet, insan hakları, düşünce özgürlüğü olmaz; kaos, kavga, kargaşa, darbe olur. Adalet bunların hepsini engeller. Hitler'in Almanyası'nda Adalet Müşaviri vardı. Dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?' Bugün Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bazı hakimler, Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz.

BİNALİ YILDIRIM'A CEVAP

Binali Yıldırım 'İlk mahkeme kararı geçerlidir' demiş. Hüküm geçerliyse Yargıtay'ı, Danıştay'ı kapat. Saray'a taşı karar versinler. Niye mahkeme kuruyorsunuz o zaman?"

Kongreye katılan delegeler, iki arama noktasından geçtikten sonra salona girdi.

Salona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin ardından, İl Başkanı Cemal Canpolat Kongre'nin açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın başkan seçildiği divan başkanlığının üyeleri de Divana Doğan Çakmak, Hüseyin Aksu, Alev Çağlayan ve Hale Coşkun Özcömert'ten oluştu.

KONGREDEN NOTLAR…

Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Kongre'de mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu yarışacak. İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen il 640 delegenin oy kullanacağı Kongre'de il başkanı, il yönetimi ve genel başkanı seçecek delegeler belirlenecek. Milletvekillerinin doğal delege olduğu Kongre'ye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLEDİĞİ KONUŞULUYOR

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında son kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canbolat’ı destekleyenler 'Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi' diyor.

İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canbolat’ın performansından memnun olanlar 'Canbolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

Bir CHP İstanbul delegesine 'Kimi destekliyorsunuz, neden?' diye sordum. 'Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir' karşılığını aldım."

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CHP Deniz Zeyrek CEMAL CANPOLAT Canan Kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Chp bitik partidir hdp ye oy vermeyen aleviler bağdat caddesi fetişistleri dışında oy alacağı kesim yok
utanmaz arlanmazlar ülkenin haline bir bak CHP umut dur demokrasi dır.ATATÜRK
@bilge460 atatürk sağ olsaydı sizi ayakta düzerdi
@bilge460 chp bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir .. açta 70 lı yıllardaki kepazeliği oku ögren ezbere konuşma.. chp atatürke en büyük kazıgı atıp paraların üstünden atatürk resmini kaldıracak kadar vatan millet düşmanı bir topluluktur. chp ye oy vermek atatürk e ihanettir
YUMRUKLARI BEKLİYORUZ :) CHPKK
o yumruklar sizin gibi davarların kafasına insin AKPKK lı..
@r.etkar çok komiksin haziran seçimlerinde birlikte iyi salladık diye vatan hainiyle yılışarak tokalaşan milletvekili chp li değilmiydi? pkk lılar barajı geçti diye sevincinden kudurup halka beleş pilav dagıtan belediye başkanı chp li değilmiydi? daha gün pkk lıyla kol kola yürüyen genel müdür chp li değilmiydi? kime ne anlatıyorsun sen.. o yumruklarda öküzlerin başlarından inmez merak etme
KENDİLERİNİ EĞLENDİRİYORLAR..ÜLKE ELDEN GİTMİŞ UMURLARINDA DEĞİL.....
CHP kadar kafanıza tas düşsün.. ayakkabı kutularından, çelik kasalardan çıkan paraların, man adası dekontlarinin, hırsızların önüne yatanlarında sorumlusu CHP diyeceksiniz.. ya arkadaşım biraz ınsaf biraz vicdan hırsızın hiç mi suçu yok..
meral en çok zararı chp ye verecek bu yazıdan bunu anladım .
Varsayımlarla parti yönetilmez. Siyasi performans önde olmalı... Hayırlısı olsun.
HER SEÇİMDEN BAŞARILI ÇIKTI KILIÇDAROĞLU ŞAKA LA ŞAKA HEP KAYBETTİ DOST ACI SÖYLER
hala cumhurbaşkanıyla ilgili olarak sözde evraklarla suç attığı belgeleri savcılığa teslim etmesini bekliyoruz milllet olarak...
demekki serbestçe vatanı satmanın adına bunlar demokrasi diyori
Biri şu chp ye hayır oyları yanlız sizin değil...kendinize mal edip %25 den yukarı çıkmadınız hala... diyebilir mi???
bundan lider filan olmaz. birşey bildiği yok. yıllarca emir altında müdürlük yapmış, normal. e yurtseverlerin içerisinden çirkef lider de çıkmıyor. zaten güçlü yurtseverleri de devlet işkencelerde , katil çeteleriyle bitirdi. e millet olarak elimiz mahkum kötüler hainler tarafından yönetilmeye
boş kafa tıktık kim var orda sesyok.
buradaki yalakalar ne yapmalı gidip sarayda padişahın adayını öğrenip seçimmi yapmalı malum vakıflar rant bağış bekliyorlar zarrab gitti ekmekleri kesildi para sıfırlayamıyorlar sayın akapeli hırsızlar siz kendi pisliğinizi temizleyin sonra konuşursunuz olmazmı kemikçi makarnacı biatçı yaratıklar
sayın kılıçtaroğlu istanbul kutsal bir şehirdir...bu nedenle herkese anahtar teslim edilmez hele chp ye asla...aldığınız yeleri ne hala getirdiniz...ataşehir örneği,vekilinizin kullandığı 2 miliyon tl cep telefonu parasını ödemediniz....kime ne anlatıyorsun....
2019 seçiminde kesin başarıya çıkacak.nerde bunların iddacilati vardi ses cikmiyor onlardan muharrem ince emin çölaşan
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