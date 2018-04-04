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CHP'de sosyal medyadan partiliye tepkide disiplin mekanizması hızlı işleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini sosyal medya ya da basın yoluyla kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizmasını daha hızlı işletme kararı aldı.

CHP'de sosyal medyadan partiliye tepkide disiplin mekanizması hızlı işleyecek

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini sosyal medya ya da basın yoluyla kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizmasını daha hızlı işletme kararı aldı.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan yönetim kurulu, sosyal medyada söylem birliği yaratmak amacıyla karar aldı. Buna göre, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizması daha hızlı işletilecek. Yücel, "Demokrasiyi istemek ve yaşatmak kadar, demokratik haklarımızı kullanırken de dikkatli olmalıyız. Bu hakkımızı kullanırken partimize istemeden de olsa zarar verebiliyor, partimizi veya yöneticilerimizi kamuoyu önünde tartışılır hale getirebiliyoruz. İktidar hedefiyle 2019'a kilitlenmişken emeklerimizi boşa çıkarabilecek durumlara karşı kararlar aldık. İl Başkanlığı olarak hem partimizi, hem parti yöneticilerimizi hem de milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı korumak görevlerimiz arasında. Ben inanıyorum ki tüm üyelerimiz zaten hedefimizin farkında ve o hassasiyetle davranacaklardır. Ama olur da istenmeyen bir durumla karşılaşırsak diye de önlemlerimizi aldık. Artık özellikle sosyal medya ve basın üzerinden partimizi veya partililerimizi zor durumda bırakacak ve seçmen nezdinde partimize zarar verebilecek konularda önce uyarı, ardından da disiplin işlemini hızlı bir şekilde işleteceğiz. Yine, söylem birliğimize uymayan, Genel Merkezimizin ve örgütümüzün belirlediği söylem ve propaganda çalışmalarına zarar verecek hareket ve söylemlerle ilgili de uyarı ve disiplin yolunu izleyeceğiz."

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