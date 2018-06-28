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CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.


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