CHP’den GGC’ye ziyaret

CHP Gaziantep İl yönetimi ve CHP Milletvekili Akif Ekici Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan GGC Başkanı İbrahim Ay yerel basının sorunlarını anlatırken, her partiye eşit şekilde yaklaştıklarını belirtti. CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ise, GGC Başkanı İbrahim Ay’a teşekkür ederek, Özellikle Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin İbrahim Ay döneminde çok iyi işlere imza attığını belirtti.
“Bütün partilere eşit mesafedeyiz”
GGC Başkanı İbrahim Ay bütün partilere eşit mesafede olduklarının altını çizerek, “Türkiye’deki bütün siyasi partilere eşit mesafede yaklaşıyoruz. Önemli olan yapılan hizmetlerdir. Kim bu ülke için bu şehir için taş üstüne taş koyarsa onun yanında oluruz” dedi.
“Yerel basının sıkıntılarını anlattı”
Yerel basının içinde bulunduğu sıkıntılara değinen Ay, “Yerel basın her geçen gün daha da eriyor. Özellikle dövüzün artması bazı televizyonları kapatma noktasına getirdi. Bugün Gaziantep’te 6 tane yerel televizyonumuz var. bunların 4 tanesi karasalda yayın yaparken, 2’side uydudadır. Şuanda bu televizyonlarımız uydu kirasını ödemeyecek durumdalar. Çünkü bugün bir televizyonun uydu kirası 22 bin dolar. Doların geldiği seviye belli dolayısıyla yöneticilerden bize daha çok destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.
CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ise GGC Başkanı Ay’a teşekkür ederek, Türkiye’nin bu yıl içerisinde seçime gideceğini, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.
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