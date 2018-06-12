CHP'den halılı protesto

Umut KARAKOYUN İZMİR, (DHA)İZMİR'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, yanlarında getirdikleri halı ile iktidar partisini eleştirdi. Ülkede bir çok sorunun yaşandığını öne süren CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ülkenin sorunları sarayın halısının altına süpürülüyor dedi.CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri halının altına bir çok konu başlığı yazan partililer, iktidarı eleştirdi. Konak CHP İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, bu halının sarayın halısı olduğunu öne sürerek iktidarın ülkede yaşanan sorunları bu halının altına süpürdüklerini savundu. Ak Parti döneminde sorunların artığını ileri süren partililer, hazırladıkları ve üzerinde , 'Kadına şiddet yüzde 1400 arttı', 'AKP döneminde tüketicinin banka borcu 499,5 oldu' yazılı dövizler taşıdı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, AKP'nin 16 yıllık yıkım tablosunu ortadan kaldıracağız. Devlet adamları yetiştirerek, geleceği kurtaracağız. 24 Haziran'da iktidar olacağız dedi. Konuşmasında Hz. Ali'nin sözlerinden de alıntı yapan İlçe Başkanı Gruşçu, Mevcut iktidar bırakın bir saat adaletle hükmetmeyi, kendi ikballeri için alın teriyle bir ay çalışıp bir asgari ücretlinin maaşını bir dakikada sarayda harcıyor dedi. 'YERLLİ VE MİLLİ SERMAYEYİ SATTILAR' Konuşması sürerken halıyı yavaş yavaş kaldıran Çağrı Gruşçu, Onlarca şeyi halının altına süpürmüşler. Ne yaptılar Keyfi göz altılar yaptılar. Neden yaptılar Benden olan olmayan diye insanları ayırdılar. Sağlık sisteminde pahalı ilaçlar yaptılar ve ne yazık ki ilaçlarımız çok pahalı oldu. Artık sağlık sistemi çökmüş durumda. Gittiğiniz zaman hiçbir yerden ilaç alamıyoruz. Para ödemek zorunda kalıyoruz. Cebimizde para yok ama ilaçlara para ödüyoruz. Fabrikaları sattılar. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra bir kalkınma hareketi başlattı ve 46 tane çok önemli fabrika kurdu. Fabrikalar yerli ve milli sermaye ile kuruldu. Ama onlar ne yaptı Yerli ve milli sermayeyi yok etmek pahasına bu fabrikaları sattılar ya da özelleştirdiler. Yok pahasına yabancı sermayeye peşkeş çektiler. Şimdi de Türkiye üretemez hale geldi. Türkiye üretecek, ürettiğini bölüşecek ve yeniden bir refah ortamı sağlayacağız. Ve yerli, milli sermayeli fabrikaları yeniden açacağız. Ama onlar buna da kulağın tıkadı, sattıkları fabrikaları halının altına süpürdüler. Gruşçu'nun açıklamasının ardından CHP'liler protestosunu sonlandırarak dağıldı



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