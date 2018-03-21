CHP'den İBB önünde basın açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İBB Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

Saraçhane'deki İBB önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu, AK Partili belediyelerin "ayrımcı politikalarını" protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek, İstanbul'da metro hatlarıyla ilgili kilometre başına maliyet analizi çıkarıldığını anlattı.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da kilometre başına metro maliyeti 110 milyon lira. CHP İzmir Belediyesinde 56 milyon liraya kilometre başına metro maliyeti olmuştur. İşin kapsamı artıkça maliyet azalır ama burada rakamları görmek bile İstanbul halkının acı gerçeği görmesi adına 'manidar' diyorum. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 'Biz daha çok oy aldığımız yerlere metro yapacağız' diyerek, bilinç altlarında olan, aslında şuanda da uygulamada olan ayrımcı politikalarını sadece söylemiş oldu. Örneğin metro aktarma istasyonlarında Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor. Beşiktaş sınırları içerisinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları ne yaşadıkları yerlere ne kimliklerine ne düşüncelerine ne haklarına ne inançlarına ne de verdikleri oya göre ayrıştıramazsınız."