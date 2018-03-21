CHP'den İBB önünde basın açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İBB Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.
Saraçhane'deki İBB önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu, AK Partili belediyelerin "ayrımcı politikalarını" protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek, İstanbul'da metro hatlarıyla ilgili kilometre başına maliyet analizi çıkarıldığını anlattı.
Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul'da kilometre başına metro maliyeti 110 milyon lira. CHP İzmir Belediyesinde 56 milyon liraya kilometre başına metro maliyeti olmuştur. İşin kapsamı artıkça maliyet azalır ama burada rakamları görmek bile İstanbul halkının acı gerçeği görmesi adına 'manidar' diyorum. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 'Biz daha çok oy aldığımız yerlere metro yapacağız' diyerek, bilinç altlarında olan, aslında şuanda da uygulamada olan ayrımcı politikalarını sadece söylemiş oldu. Örneğin metro aktarma istasyonlarında Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor. Beşiktaş sınırları içerisinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları ne yaşadıkları yerlere ne kimliklerine ne düşüncelerine ne haklarına ne inançlarına ne de verdikleri oya göre ayrıştıramazsınız."
Ümraniye Belediyesinin bütçesine ilişkin de Kaftancıoğlu, "2015'te Ümraniye Belediyesinin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde Meclis grubundan geçirilmeye çalışılmış ve oldu bitti ile meclis grubundan geçirilmiştir. CHP itiraz edip kanunu kaymakamlık ve yerel mahkemeye taşımıştır. Mahkeme işlemi iptal kararı verdi. İstinaf Mahkemesinin verdiği kararla şu an Ümraniye Belediye Meclisi hukuken aslında feshedilmiş durumdadır. Şu anda görev yapamaz durumdadır. Hukuk mücadelesine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.
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