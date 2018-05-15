CHP'den, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti.

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı.

- "Her zaman Filistin halkının yanında olduk"

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Filistin halkına dönük, terör devleti İsrail'in düzenlediği hain katliamı lanetlemek için bu alçakların terör yuvasının önüne geldiklerini belirterek, "Bizler bugüne kadar bu ülkenin gençleri olarak, bu ülkede ve dünyada barışı, kardeşliği, eşitliği savunanlar olarak her zaman Filistin halkının yanında olduk." dedi.

Filistin davasının sağı, solu, mezhebinin olmadığını bildiklerini ifade eden Düzce, Filistin davasının mazlumların davası olduğunu, vicdan sahibi, bu toprakların mayasından yemiş olan her insanın bu davaya canı pahasına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Düzce, kendilerinin de sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacaklarını aktararak, şunları kaydetti: