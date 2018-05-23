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CHP'DEN İSTANBUL'DA İNCE'NİN KAMPANYASINA BAĞIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Beyoğlu'nda bir araya gelen CHP'liler, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Beyoğlu'nda bir araya gelen CHP'liler, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.
Muharrem İnce hesabına para yatırmak istediğini söyleyen Leyla Yılmaz, paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü.

TAKSİM'DEKİ ŞUBE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için Taksim'deki banka şubesine para yatırdı. Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var" dedi.

YANLIŞ HESABA YATIRILDI İDDİASI
Canan Kaftancıoğlu daha sonra Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.
Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Banka önünde toplananlar
-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın açıklaması
-Bağış için sıraya giren vatandaşlar
-Leyla Yılmaz ile röportaj
-Leyla Yılmaz'ın elindeki banka dekontu
-Para yatıranlar

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