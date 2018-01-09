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CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan CHP'liler metro ihaleleri iptalleri nedeniyle zararın en az 1 milyar lira olacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin CHP'li meclis üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, iptal edilen metro ihaleleriyle en az 1 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürerek Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Metro hattı ihalelerinin iptalleri nedeniyle kamunun zarar uğradığını gerekçe gösteren CHP’li İBB İl Meclisi üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, ihaleleri açan eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ihaleleri iptal eden Belediye Başkanı Mevlüt Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde; Kadir Topbaş’ın ihalelerin yüksek meblağlarda yapılmasına göz yumduğu belirtilerek “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarını işlediği öne sürüldü. Mevlüt Uysal’ın ise yapı işine başlanmasına karşılık ihaleleri iptal ettiği bu nedenle kamuyu yeniden zarara uğrattığı iddia edildi. Topbaş ve Uysal hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusunda, ihale iptali nedeniyle firmaların cayma bedeli talep edebilecekleri belirtilirken, cayma bedelinin toplam ihale bedeli olan 12 milyar 859 milyon liranın yüzde 10’nu olacağı ve en az 1 milyar liralık bir kamu zararı oluşturacağı yer aldı.

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“TOPBAŞ, YAPTIĞI İHALELERLE KAMUYU CİDDİ ZARARA UĞRATMIŞTIR”

Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulunan Taner Kazanoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 metro hattının ihalelerini iptal etti. Bu iptallerden kaynaklanan bir kamu zararı oluştu. Yeni belediye başkanımız bu ihalelerin daha ekonomik yapılabileceğini iddia ediyor. Demek ki daha önceki belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş, yaptığı ihalelerle kamuyu ciddi zarara uğratmıştır, ihalelere fesat karıştırdığını düşünüyoruz. Çünkü çağrı usulü ile bu ihaleleri yerine getirmiş ve bu şekilde de bazı firmalara kazanç kapısı yaratmıştır. Bu nedenle kamunun zarara uğradığı iddiası ile hem Kadir Topbaş hem de Sayın Mevlüt Uysal ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. İhale iptal edildiği için firmaların uğradığı zararlar var. Bu firmalar ihale için makine almışlar, yeni insanlar istihdam etmişler, bu zararlarını talep edecekler. Munzam zarar tabir ettiğimiz yani bu ihalelerden elde edecekleri karlarını talep edecekler. Bu miktarında yaklaşık 2-3 milyar lira olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Kazanoğlu ayrıca, “Belediye başkanları açısında en önemlisi kamu zararı olması. Burada kamu zararı o kadar açık ve net ki ya Kadir Topbaş yüksek fiyatla ihale yaptı, bu şekilde kamu zararını oluşturdu. Veya Sayın Mevlüt Uysal ihale iptal etti ve bundan dolayı da şirketlere tazminat ödeyecek” şeklinde konuştu.

“BU YOLSUZLUK İTİRAFIDIR”

Tarık Balyalı ise, belediyenin ihale iptalleri için ‘daha ekonomi ve hızlı şekilde yapılabileceği’ şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek, “Bu yolsuzluk itirafıdır. İBB şunu söylüyor; ‘Bizim daha önce yaptığımız ihale pahalıya sonuçlandı. Biz İstanbul halkının parasını çarçur ettik. Bundan şimdi yakalandık, bu yolsuzluk itirafıdır. Bütün kamuoyu bunu bilsin’ diyor. Çok ciddi bir zarar var. Bütün firmalar yer teslimlerini aldılar. İnşaatlar başladı, yerin altına inildi, alt firmalarla sözleşmeler yapıldı, bütün şantiyelerde yüzlerce mühendis işe alındı, insanlar çalışmaya başladı. Her firmanın şu ana kadar yüz milyonlarca liralık maliyeti var. Makinelerin siparişleri verildi. Konsorsiyum olarak 6 firma ve 6 ayrı ihaleden bahsediyoruz. Her firma için 300-400 milyon liralık bir zarar söz konusu” diye konuştu.

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İHALELERİ İPTAL EDİLEN HATLARDA ÇALIŞMA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta 6 metro hattının ihalesini iptal ettiğini açıklamıştı. Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir” denilmişti. Bu arada ihalesi iptal edilen metro hatlarının durak şantiyelerinde ise çalışmaların durduğu görüldü.

İhalesi iptal edilen 6 metro hattı ve ihale bedelleri şöyle:

-Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihale bedeli 1 milyar 613 milyon lira.

-Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ihale bedeli 2 milyar 342 milyon lira.

-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının ihale bedeli 2 milyar 469 milyon lira.

-Kirazlı-Halkalı metro hattının ihale bedeli 2 milyar 414 milyon lira.

-Başakşehir-Kayaşehir metro hattının ihale bedeli 969 milyon lira.

-Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattının ihale bedeli 3 milyar 49 milyon lira. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suç duyurusu CHP Kadir Topbaş Mevlüt Uysal

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Bunlar milletin parasını iyi çarçur ettiler artık buna bir son verilmeli rant uğruna beton yığınına çevirdiler her yeri
@maslan_1980_giphi sen artık toprak yoldan gidersin arabanla...
şimdi buraya bunu bile savunacak akp seçmeni damlayacak :)
@nofear_08 be salak, adamın biri çıkmış dava açtı diye hemen suçlu mu oldu. bekle gör önce. bak ataşehirve beşiktaş belediyelerine yolsuzluk diz boyu ama ak partililerden ses çıkmıyor neden evraklar bir dökülsün bakayım.
@nofear_08 haklıymışsın arkadaş, Hemen ak fetöcünün biri çıkmış. (@mkiymaz) ataşehir , beşiktaştan başlamış. Bu belediyelere soylu denen soysuz yolsuzlukla mücadele ediyorum diye görünüp recebin kendisini görevden almasını engellemek için başlattığını her yer yazıyor. Görevden alırsa recep güya halk gözünde yolsuzlukla mücadele edeni görevden aldın derler diye yapıyormuş ve tutmuş. Oy kaybederim diyede recep ses çıkaramıyormuş.
@nofear_08 be salak , salak kere salak önce adam ol SALAK !!!! akape li belediyelerin yolsuzluklarını araştırsa tarafsız bir kurum , senin gibi SALAK lar bile şoknolur !!!
@rasimdenir siz gerçekten körmüsünüz, bilerekmi yapıyorsunuz, ulan bu dinsiz, vatan haini, mum söndücülerin peşinden gidiyorsunuz pes valla...
@rasimdenir muş-lu, mişli konuşup durma lan, BİLİYORSAN KONUŞ, ÖRNEK ALSINLAR; BİLMİYORSAN SUS, ADAM SANSINLAR... Sen daima sus..
@varelxxx BİLİYORSAN KONUŞ, ÖRNEK ALSINLAR; BİLMİYORSAN SUS, ADAM SANSINLAR... Sen daima sus..
@mkiymaz salağın daniskasısın, ya da hainin önde gidenisin, malesef yargı kendine yontan kesere döndü, gün gelip hesap da dönecek merak etme. Aynı şeyleri zamanında fetoş ve ona destek veren sakaklar için de söylemiştik
@nofear_08 bak savunucu geç kalmadı!!! bunlar Ölüye-Diri,siyaha- beyaz derler ... Çünkü idrak edecek,mantık kuacak, analiz edecek, sorgulayacak bir beyin yok:)))
BÜTÜN HIRSIZLAR YARGILANACAK ÇALDIKLARI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DAĞILMALI IYI GELMELI TÜRKIYE IYI OLMALI DİKTATÖRLÜK SON BULMALI DİYORUZ
İstifa etmesi yada görevden alınması bazı yolsuzluklardan yırtmasını sağlamaz. Yaptığı ne varsa adil bir adalet önünde hesap vermesi lazım. bu melih gökçek içinde geçerli....
o firmalarin tazminatlari var rakam dahada buyuyebilir
akp nin belediyeleri halka hizmet adı altında bol bol kazık atıyor
Bu millet aptal nasıl olsa, kandırın gitsin, çarçur edin paralarını ama bakalım sizi yaratan Allahu tealayı nasıl kandıracaksınız kanı bozuk pislikler... Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsunuz maşallah, durmak yok yola devam...
İyide arkadaş,ben akp li falan değilim kimseyi savunmuyorum ama mantıklı olmak gerekirse ihaleleri iptal edenler bu adamlarmı ki Kadir Topbaşa dava açılıyor.Saçma geldi..
Balık baştan kokar. Kurcaladıkça boku çıkar Üçü abisine dokunuyordu Aklanır bi bok çıkmaz
Bu ahlaksızlara bu ülke insanı malesef oy veriyor en acı olan da bu hayvanlar insanlarıin dini üzerinden kandırıyor
ARANAN ADALET ÜLKEMİZE DÖNMEDİ Kİ!... SAVCILAR DEĞİŞTİRİLİR, KOŞUŞTURMAYA YER OLADIĞINA KARAR VERİLİR. VATANDAŞA GEL BÖYLE DEYİP BU ZARARLAR ZORLA GEÇİRİLİR.
bugün savunduklarını yarın kendıleri yargılıyor.. yeterki zıtlarına bişey yapılsın yada savunulsun ozamanda ya PKK ya fetöcu yada vatan haini oluyorsunuz.. bunlarda hesap verecek elbette patlakları hükümete değince ancak bekleyeceğiz..
chp'li belediye başkanlarını alanların yediği nanelere sessiz kalan toplum merhaba
VATANDAŞA GELİNCE KAMU YARARI GÜDENLER,KENDİLERİNDE NİYE GÜDEMİYORLAR ACABA?
istanbul a ihanet edenlerler hainler hesap versin ... kendi leri itiraf etmedi mi ???
İslami kesim artık rant kesim olarak isim değiştirdi.
yazık bu milletin parasına be millet 50 kurusun hesabını yapar milletın vergısıde çöpe gıder
ORASI KİMSENİN BABA ÇİFTLİĞİ DEĞİL...YOK ÖYLE..
annem,babam öğretmendi.Bizler öyle yetiştirildik ki sınıfta soba yanarken pencereleri açanlara kızar pencereleri kapatırdım.o yüzden bana" devlet baba"ismini takmışlardı(aman başkasıyla karıştırmayın)bu tavrım devlet memuru olduğum sıralardada devam ettim.Hz. Ömerin özel işi sırasında devletin mumunu söndürüp,kendi mumunu yakması gibi!Ey küçük devlet babalar bu haberleri okuyun ve unutmayın!Devlet bu yüzden çökerse hepimiz zarar görürüz.sui istimal,irtikap(rüşvete zorlama),nüfuz ticaretine gelecekte fırsat vermeyin!vasiyetim budur!
bir zamanlar abi abi diye yalvarıyordunuz topbaşa
ihalelerde çok düşük fiat veren mütaitler bu işleri yapamıyorlar kaçıyorlar işi bırakıyorlar isler uzuyor isi biraz pahalıda olsa dogru düzgün mütahitlere verilmeli
Yorumlara bakınca insanın içi kararıyor.Senin hırsızın kötü benim hırsızım iyi muabettinizde ezilen,soyulan Türk halkı oluyor farkında değiller.Şu anda hepsi sadece zanlı ama halkın vicdanında hepsi suçlu.Çünkü veriler ve açıklamalar öyle gösteriyor.
bakıyorumda zaman tekerrürden ibaretl geldiğinde önceki belediye başkanı için neler konuşmuştu.hiç unutmuyorum...... Diğer taraftan bizde sanki hiç bilmiyormuş gibi davranmamıza da bir anlam veremiyorum.Yahu şu anki ekonomi ,yapılan köprülerde ödediğimiz ücretlere hiç birimiz mi dikkat etmedi. Diğer taraftan metrobüs ona ne demeli gelmeden önce güya sürücüsüz gidecekti hatırlayanınız varmı .Şimdi o metrobüsler hurda oldu hurda arkadaş. Bu eleştiriler zamanında yapıldığında çoğumuz hadi ordan dedik. Şimdi kimse çıkıpta aaaa ben bilmiyodum demesin . Hakkettik,hakettiniz.......
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