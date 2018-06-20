CHP'den Muharrem İnce'nin Ankara mitingine çağrı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 22 Haziran'da Ankara Tandoğon Meydanı'nda miting yapacağını belirterek tüm vatandaşları mitinge davet ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve bazı milletvekili adayları Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan İl Başkanı Güvener, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 22 Haziran saat 18.00'de Tandoğan meydanında miting yapacağını söyledi. Tüm vatandaşları mitinge davet eden Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, "Biz bu mitingi eski hipodromda gerçekleştirecektik ama seçim kurulu maalesef bizim resmi başvurumuzu reddetti. Anlaşılan İnce'nin yaptığı mitingler birinin gözlerine korkutmuş ki Ankara'da milyonları toplayacak bu mitinde müsaade edilmedi" dedi.

‘MİLLETİN HELAL OYLARIYLA CUMHURBAKANI SEÇİLECEK’

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise, Muharrem İnce'nin 3 gün sonra bu milletin helal oylarıyla cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi. Basın açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve bazı milletvekilleri ile milletvekili adayları, Ulus'tan Kızılay'a kadar yürüyerek bildiri dağıtıp vatandaşları mitinge davet etti. Bildiri dağıtan bir partili, trafikte bekleyen AK Parti'nin seçim aracına da bildiri bırakması dikkati çekti.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener açıklama

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl açıklama

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç açıklama

-CHP Ankara milletvekili Levent Gök açıklama

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

