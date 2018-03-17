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CHP'den OHAL protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

CHP'den OHAL protestosu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir grup CHP üyesi, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto etti.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan ve aralarında CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in de bulunduğu gruptakiler, gökyüzüne "OHAL" yazılı balonlar bıraktı.

Yarkadaş, OHAL'in bir an önce kaldırılmasını ve Türkiye'nin normalleşmesini istediklerini ifade ederek, "Çünkü OHAL hem sosyal, hem de ekonomik sorunlara yol açıyor. Siyasal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. OHAL'in olduğu ülkelerin hiçbirine yabancı yatırımcı ve sermayenin yatırım yapmadığını görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından gruptakiler dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP kadıköy OHAL

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