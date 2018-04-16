CHP’den Ortacalı Yüzbaşının kabrine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı Ankara gezisi kapsamında Ortacalı Şehit Yüzbaşı Barış Kırıcı’nın kabrini ziyaret etti.
CHP heyeti Anıtkabir’de düzenlenen resmi çelenk törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti.
Şehitlikte, Ortaca’nın Dalyan Mahallesinden Yüzbaşı Barış Kırıcı’nın kabrini ziyaret eden heyet, şehidin kabrine CHP Ortaca İlçe Başkanlığı çelengini bıraktı. Fatiha okudu.
Ziyarette, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Setkaya, vatan uğruna genç yaşta canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.
Şehidin ailesi ise ziyaret için CHP heyetine teşekkür etti.
Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında meydana gelen olayda karadan sevkiyatın tehlikeli olduğu bölgelere havadan ulaşan helikopter düştü. Kazada 5 asker şehit olurken, 7 askerde yaralandı. Yaralı askerler GATA’ya sevk edildi. Yaralılardan Yüzbaşı Barış Kırıcı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
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