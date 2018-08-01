CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman eko sistemini geliştirecek adımlar atılmıyor, iklim felaketlerine çare aranmıyor, doğaya ve insana uygun ulusal çevre politikamız oluşturulmuyor." ifadesini kullandı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada Torun, iklim olaylarının önlenemez doğal felaketler olmadığını, insan eliyle yaratılan bu felaketlerin yine insan eliyle önlenebileceğini belirtti.
Torun, yıkılan binaların, çöken yolların, taşan ırmakların, ırmağa dönen caddelerin, vatandaşlara hayatını kaybettiren tren kazalarının nedeninin ranta ve talana dayalı yönetim anlayışı olduğunu ileri sürdü.
Kalkınmanın ve şehirciliğin doğayla barışık olması gerektiğine işaret eden Torun, AK Parti'nin şehircilik anlayışının "betonlaştırma" olduğunu iddia etti.
Torun, "Kentlerin yeşil alanları talan edildi. Ormanlar yok edilip yerine beton bloklar dikildi. Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman ekosistemini geliştirecek adımlar atılmıyor, iklim felaketlerine çare aranmıyor, doğaya ve insana uygun ulusal çevre politikamız oluşturulmuyor." görüşünü paylaştı.
Gelişmiş dünyaya ait ülkelerin iklim değişikliği döneminde olduğunu, iklim, şehircilik, ulaşım, enerji ve tarım gibi belli başlı alanlardaki politikalarını kökten değiştirdiğini vurgulayan Torun, şunları ifade etti:
"Batı, yenilenebilir enerjiye geçiyor, bizimkiler herkesin terk ettiği kömür enerjisi kullanmakta ısrar ediyor ve hatta kullanmanın yararlarını anlatıyor. Örneğin yeraltı sularının kirlendiği ve tuzlandığı bu dönemde hükümet Kanal İstanbul projesinden tüm uyarılara rağmen vazgeçmiyor. Kentlerde ormanlar oluşturma yerine ormanlar kesilip yerleşim alanı oluşturuluyor. Irmak yatakları dolduruluyor veya değiştiriliyor."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, hem kentleşme politikalarında değişiklik yapılmasını hem de genel küresel ısınma karşısında hükümetin önlemler almasını istedi.
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum