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CHP'li 129 milletvekilinden kurultay süreci sonlandırılsın imzası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP milletvekilleri TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında kurultay tartışmalarının sonlandırılması için hazırladıkları bildiriyi açıkladı.  CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'nun okuduğu ve 129 milletvekilinin imzasının bulunduğu bildiri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan Deniz Baykal ve İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'na imza talebinde bulunulmadığı belirtildi.  Aysun Bankoğlu'nun okuduğu bildiride şu ifadelere yer verildi: "24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan tek adam rejimi, genel hukuk kurallarına ve Anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlanmıştır.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP milletvekilleri TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında kurultay tartışmalarının sonlandırılması için hazırladıkları bildiriyi açıkladı.

CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'nun okuduğu ve 129 milletvekilinin imzasının bulunduğu bildiri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan Deniz Baykal ve İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'na imza talebinde bulunulmadığı belirtildi.
Aysun Bankoğlu'nun okuduğu bildiride şu ifadelere yer verildi: "24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan tek adam rejimi, genel hukuk kurallarına ve Anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlanmıştır. OHAL’in süresiz hale getirilmesini öngören torba yasa ve uygulamasına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bu gün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

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