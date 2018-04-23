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CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Tüzün: - "CHP'de demokrasi adına, parlamenter sistem adına bir başka siyasi partisinin temsilcisinin aday olabilmesi için 15 arkadaşımız özverili bir davranış gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin, "CHP'de demokrasi adına, parlamenter sistem adına bir başka siyasi partisinin temsilcisinin aday olabilmesi için 15 arkadaşımız özverili davranış gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Bilecik'e gelen Tüzün, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde her siyasi partinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yönelik ittifakının olduğunu söyledi.

Tüzün, "Bugüne kadar demokrasiye, TBMM'ye kumpas kuranlar, bu kumpas zihniyeti ile siyaset yapanlar, bugünlerde başka partilerin ittifakına, başka partilerin siyasi ittifakına veya demokrasinin devamı yönünde karar verecek bir oluşuma şiddetle tepki gösterdiler." görüşlerini aktardı. Seçimlerde güzel bir yarış olacağını dile getiren Tüzün, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşanan olayları hepimiz gözlemliyoruz. CHP'de demokrasi adına, parlamenter sistem adına bir başka siyasi partisinin temsilcisinin aday olabilmesi için 15 arkadaşımız özverili bir davranış gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Demokrasiyi, parlamenter sistemi yaşatabilme adına, cumhuriyetimizi kazanabilme ve yaşatabilme adına böyle bir birlikteliğe, böyle bir demokrasi anlayışına ihtiyaç vardı. Milletvekillerimizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreç ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin cumhurbaşkanı adayını önümüzdeki birkaç gün içinde belirleyeceğiz. Ben inanıyorum ki güzel bir yarış olacak, bu yarışta kazanan cumhuriyet olacak, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti ve Meclis olacak."

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İYİ parti TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün

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