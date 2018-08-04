CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İş yerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur. Ölümler, işin fıtratından değil, Hükümetin ihmalindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sirkeci'deki tarihi PTT binasının restorasyonunda çalışırken düşerek hayatını kaybeden Dilek Duyar'ın göz göre göre iş cinayetine kurban gittiğini savundu.

İşçilerin çalışırken ölüm kalım savaşı verdiklerini belirten Ağbaba, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 100 günlük çalışma programı toplantısında, bir ekonomik savaş ile karşı karşıya olunduğunu ve herkesin bu savaşta yerli ve milli hassasiyet ile davranması gerektiğini belirtti. Evet, bu ülkede bir savaş yaşanıyor. Ama bu savaş her gün iş yerlerinde yaşam savaşı veren işçiler ile onları göz göre göre ölüme terk edenler arasında geçmektedir." ifadelerini kullandı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin son verilerine göre temmuz ayında en az 195 işçinin iş yerlerinde çalışırken yaşamını yitirdiğini aktaran Ağbaba, aynı verilere göre ocak ayığnda 144, şubat ayında 128, mart ayında 129, nisan ayında 188, mayıs ayında 169, haziran ayında 150 işçinin iş yerlerinde ölüme terk edildiğini ileri sürdü.