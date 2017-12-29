CHP'li Aldan hakkında suç duyurusu

Bir kısım 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit yakınları ve gazilerin yaklaşık 100 avukatı, Aldan hakkında "şehitlerin hatıralarına ve gazilere hakaret" iddiasını içeren suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Avukat Fatih Atalay, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları olarak olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Milletin vekilinin, millete düşmanlık etmesi, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir olay değildir." dedi.

Atalay, "15 Temmuz gecesi ve devamındaki demokrasi nöbetlerinde meydanlarda vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkanlar parti ayrımı gözetmeksizin meydanlardaydı. Bu insanlara hakaret etmek gaflet, dalalet ve hatta ihanetti." ifadelerini kullandı.

Avukat Kadir Aslan da "CHP Milletvekilinin bu açıklamaları maksadını aşan açıklamalardır. 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize ve halkımıza hakarettir. 15 Temmuz, bu milletin ikinci Kurtuluş Şavaşıdır. Bu mücadeleyi etkisiz gösterme çabaları,darbecilerini ve onların arkasındaki güçleri sevindirir. Şikayetlerimizi yaptık, olayın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Avukatlar, 500'den fazla şehit yakını ve gazi adına hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Parlamenter Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Akça'ya teslim etti.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

(AA)