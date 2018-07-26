CHP'li Başarır, Adnan Oktar ve Gülen'in kitaplarını sordu

MERSİN, (DHA)- CHP Mersin milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a, bakanlığa bağlı kütüphanelere son 16 yılda, Adnan Oktar veya FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı ya da çevirisini yaptığı kitapların alımı için herhangi bir yazı gönderilip gönderilmediğini sordu.
CHP'li Ali Mahir Başarır, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğunu anımsattı. Milletvekili Başarır, yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Bakan Ersoy'a, "Bakanlığınızca, 3 Kasım 2002 tarihinden bu zamana kadar, bakanlığınıza bağlı tüm kütüphanelere, Adnan Oktar veya FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı ya da çevirisini yaptığı kitapların alımı için herhangi bir yazı gönderilmiş midir? Gönderilmişse bu hangi Kültür ve Turizm Bakanları döneminde, hangi kitaplar için olmuştur?' sorularını yöneltti.
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