CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

Cumhuriyet Halk Partisi Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kız kardeşi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurcan Atlı Sezgin, dün gece 23.30 sıralarından iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine hareket etti. İddiaya göre otomobili ile yanlış dönüş yapan Nurcan Atlı'ya, başka bir otomobilde bulunan 2 kişi tepki göstererek küfürler etti. Atlı, daha sonra otomobiliyle evine gitmeye devam etti.

TAKİP EDİP FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER

Nurcan Atlı, evinin önüne geldiğinde otomobilini park ederek oturduğu apartmana doğru yürümeye başladı. Bu sırada Atlı'yı takip eden 2 kişi, otomobilden inerek Atlı'ya saldırdı. Nurcan Atlı'nın yardım çığlıklarını duyan evdeki ablası Filiz Atlı da durumu görerek yardıma koştu. 2 şüpheli, Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı'yı feci şekilde dövdü. Tekme ve yumruklarla saldıran şüpheliler, çevredekilerin yetişmesi üzerine kaçtı. Kadınlara saldırı anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.