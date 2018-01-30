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CHP'li başkanın kız kardeşlerine çirkin saldırı! İşte o anlar!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 15:17 | Son Güncelleme

CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kız kardeşleri Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı, dün gece saatlerinde, iddiaya göre trafik meselesi yüzünden 2 erkek tarafından feci şekilde darp edildi. Nurcan Atlı ve Filiz Atlı'nın evlerinin önünde darp edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kız kardeşi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurcan Atlı Sezgin, dün gece 23.30 sıralarından iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine hareket etti. İddiaya göre otomobili ile yanlış dönüş yapan Nurcan Atlı'ya, başka bir otomobilde bulunan 2 kişi tepki göstererek küfürler etti. Atlı, daha sonra otomobiliyle evine gitmeye devam etti.

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TAKİP EDİP FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER

Nurcan Atlı, evinin önüne geldiğinde otomobilini park ederek oturduğu apartmana doğru yürümeye başladı. Bu sırada Atlı'yı takip eden 2 kişi, otomobilden inerek Atlı'ya saldırdı. Nurcan Atlı'nın yardım çığlıklarını duyan evdeki ablası Filiz Atlı da durumu görerek yardıma koştu. 2 şüpheli, Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı'yı feci şekilde dövdü. Tekme ve yumruklarla saldıran şüpheliler, çevredekilerin yetişmesi üzerine kaçtı. Kadınlara saldırı anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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"BOKSÖR GİBİ VURDULAR, BU OLAY TRAFİK KAVGASI DEĞİL"

Darp edilen Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı için, bugün Kestel Meydanı'nda toplanan yüzlerce kadın basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti. Açıklamaya, CHP'li milletvekilleri, partililer, STK'lar ve çok sayıda kadın katıldı. Yaşanan olayın komşu kavgası olmadığını belirten Nurcan Atlı Sezgin ile Filiz Atlı, "Bu olay komşu kavgası değildir. Trafik yüzünden kavga oldu. Hayatta böyle bir şey yok. Boksör gibi yumruklarla vurdular. Ben çok hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama bunun sebebi beni takip etmek değildir. Devletin verdiği cezaya katlanırdım. Onları takip ettiklerini arabadan inince gördüm. Ben saniyeler sonra ölmüş olabilirdim. Onların silahı olabilirdi. Ben o esnada çocuğumu düşündüm. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Bu hale gelinmesinin tek sebebi anneler. Ben hastaneden dönmeden bunlar tutuklanmalıydı" şeklinde konuştu.

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CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı da, "Alın teriyle mücadele eden, uzun yıllardır Kestel ilçemizde mali müşavirlik yapan Nurcan Atlı Sezgin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığında evinin önünde 2 tane şehir eşkıyası trafik canavarının, 'Sen nasıl araba kullanıyorsun böyle?' diyerek tekmeli yumruklu şiddetine maruz kalmıştır. Nurcan Atlı Sezgin'i darp edenler savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır" dedi.

Saldırı olayını protesto etmek amacıyla toplanan 600 kişi, basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kestel Yıldıray Atlı Nurcan Atlı Sezgin Filiz Atlı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İki erkeğin birden bir kadına ne olursa olsun tekme,yumruk saldırması vicdansızlıktır,korkaklıktır, adiliktir,eşkiyalıktır. Adaletin yerine gelmemesi de bir o kadar yaralayıcıdır. Artık bu ülkede ne hukuka ne de adalete güven kalmamıştır. Resmen magandalar,eşkiyalar,çeteler ve vicdansızlıklar diyarı haline geldik.Sanırım balık baştan kokuyor....
neden bırakılırlar anlamadım.darp edilenler CHP li oldukları için mi?Akp li olsalardı darp edilenler şimdi kodesteydiler..zavallı halkım...
Ne güzel adelet anlayışımız var hakarete hapis darp etmeye beraat....Acaba aynı olay devlet büyüklerimizin kızlarına veya gelinlerine olsa onları serbest bırakacak mahkemeler var mıdır acaba
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