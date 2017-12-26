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CHP'li belediye başkanları Seferihisar’da buluştu Fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 00:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

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