CHP'li Bugay: Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - CHP Mersin İl Sekreteri Necla Çavuş Bugay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklamasına tepki gösterdi. Bugay, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölme peşindedir. Şehitlerimiz, siyasi partilerin değil; milletimizin evlatlarıdır" dedi.
CHP Mersin İl Sekreteri Bugay, İçişleri Bakanı Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklaması üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan açıklamayı okudu. Bakan Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını savunan Bugay, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz, siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar; derin mahfillerde hazırlanmış, soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir" diye konuştu.
Açıklamanın yapıldığı salonda bir partilinin, 'Şehit Uzman Çavuş Ali Gümüş CHP Mut ilçe yöneticimizdi. Afrin'de 29.01.2018'de şehit oldu' yazılı pankart taşıdığı görüldü.
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