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CHP'li Cankurtaran: Bağımlılıkla mücadele bizzat devletin işi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İzmit'te uyuşturucu mağdurlarıyla bir araya gelirken, bağımlı kişilerin dergahlara, tarikatlara yönlendirildiğini duyduklarını, bağımlılıkla mücadelenin bizzat devletin işi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İzmit Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde mağdurlarıyla buluştu. Mahallede bulunan bir kahvehanede gerçekleşen buluşmada uyuşturucu madde mağdurlarıyla sohbet eden Cankurtaran, mağdurların sorunlarını dinledi. Hükümetin uyuşturucuyla mücadele alanında yanlış politikalar izlediğini belirten Cankurtaran, "Yıllardır bağımlılıkla mücadele eden biriyim. Üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarında bununla ilgili çalıştım. Türkiye'de bu problemin hükümetler tarafından ele alınamadığını, özellikle son 15 yıldaki artışa bakıldığında çok yetersiz kaldığımızı görüyoruz. Bugün Türkiye'de devlet ve üniversitelerle beraber çalışan, devlete bağlı 22 tane AMATEM bulunuyor. Bu 22 AMATEM'in durumu çok daha kötü. Maalesef AMATEM'ler tedavi etme sürecinde yetersiz kaldıkları gibi AMATEM'lere tedaviye başvuran vatandaşlarımıza da kimi zaman aylar sonrasına randevu veriliyor. AMATEM'e girip çıktıktan sonra devam etme ve temiz kalma sürecine bakıldığında ise yine başarısızlık. Çünkü neredeyse yüzde 99'a yakını çıktıktan sonra aynı zehiri kullanmaya devam ediyor. Demek ki burada bizim topyekün bir eksiğimiz var. Bu iş sadece AMATEM'lerin değil, devletin ayrı bir alan olarak görmesi, belediyelerle, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışması gerekiyor" dedi.

Son dönemde AMATEM'e başvuran şahısların tarikatlara yönlendirildiğini duyduklarını iddia eden Cankurtaran, "Son zamanlarda bir şey duymaya başladık. Kocaeli'de de bunu duyduk. Herhangi bir bağımlı ailenin ya da bağımlının başvurması halinde birkaç yerden polisten ya da hastanelerden bazı dergahlara, tarikatlara yönlendirildiğini duyduk. Dergahların altında dernek adıyla çalışan bu işi yapmaya gönüllü gibi görülen yerler oluşmaya başlamış. Bu devletin işidir. Bu, böyle tarikatlara cemaatlere devredilebilecek bir iş değildir. Bu devletin işidir. AKP tıpkı eğitimde yaptığı gibi eğitim kurumlarını, öğrenci yurtlarını FETÖ'ye bıraktığı gibi, şimdi de yine tarikat bağlantılarını Ensar, Türgev gibi yerlere bıraktığı gibi bağımlılıkla mücadele işini de sakın tarikatlara bırakmaya çalışmasın bu çok yanlış olur. Bağımlılıkla mücadele bizzat devletin görevidir, devletin sorumluluğu altındadır. Bizler bunu görerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele komisyonu kuruyoruz. Bu alanda çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarına vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz gelin bu illetle hep birlikte mücadele edelim. Şu ana kadar Avcılar'da ve Beylikdüzü'nde açtığımız merkezlerimiz, Keşan'da ve Aydın'da devam ediyor çalışmaya. Çok önemli sonuçlar aldık, demek ki bu işi yerel yönetimlerden başlayarak devlet bünyesinde milli bir politika haline getirdiğimizde çözebileceğiz ama hep birlikte topyekün çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

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