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CHP'li Dudu'nun iddiası: Roketler Türkiye içinden ateşlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 2 dakika önce

CHP'li Mevlüt Dudu, Reyhanlı'ya düzenlenen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia ederek, "Bu roketlerin menzili 12 kilometre ve buradan Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi" dedi.

Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre, CHP PM üyesi ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İlçe Başkanı Fatih Turan ile birlikte, roketli saldırıya uğrayan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili ve belediye başkanı ile görüşmelerde bulunan Dudu, yaptığı açıklamada, "Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi. Yani saldırının terör örgütü tarafından yapıldığı noktasında şüphe yok ancak, Suriye'den değil, Reyhanlı kırsalından önceden hazırlık yapılmak suretiyle bu saldırının yapıldığı ve roketlerin oradan ateşlendiği bilgisi bize ulaştı. Bu da ciddi ve dikkate alınmaya değer bir bilgidir. Bu noktada hükümetin, devletin gerekli tedbirleri alacağını ve üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
roket CHP reyhanlı Mevlüt Dudu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Özel algılama!sistemin mi var be adam?Roketlerin hangi yönden geldiğini cümle alem gördü.Sen nerenden algıladın acaba?
yine chp boş durmadı sallamaya başladı siz nasıl ve hangi ilacı kullanıyorsunuzda bu kafayı düzeltemiyorsunuz kardeşim bi insan nasıl bu ülkenin milletvekili olupta bu kadar ülkesine ihanet içinde olur
CHP yine atatürkün partisi olmaktan çıkıp pkk ve hdp ye vagon olduğunu gösterdi zira aynı iddialar sadece pkk nın sosyal medya hesaplarında var.
Allah belanızı versin olur mu. Böyle bir durumda ülkenize sahip çıkın TERÖR yardakçıları.....
mantıklı, bir de daha önce devlet kademesinde konuşulan komplo teorilerini düşünürsek çok çok mantıklı. .
google earth te inceledim reyhanlının yenişehir mahallesi suriye sınırına sıfır noktasında. roketler afrin merkezden atılmak zorundamı. sınıra kadar gelirler ordan atarlar
Mesele CHP meselesi değil..11 eylül"de ne olmuştu . İkiz kuleler saldırılarını El-kaide yaptı dediler ve bütün müslüman ülkelere savaş açtılar..yani savaşa bir kılıf bulmak gerekiyordu.Geçmişte birileri "sınırın öte tarfından iki roket fırlatırız sonra Suriye"ye gireriz" dedi bu memlekette ..Atılan roketler Afrin"e girmek için bir bahane yaratmak için atılmış olabilr..böyle şeyler hep yapılıyor..Hangi nedenle yapılırsa yapılsın bu operasyon haklıdır ..Askerimizin yanındayız..
olum haberi okumaktan aciz adamlarla iyi bu memleket ayakta kalıyor. adam diyor ki “bunu teröristler yapı, aşikar ama içerideler. hükümet ve yetkililerin gerekeni yapacağına inanıyorum.” ama yorumlarda ne hainliği kalmış, ne teröristliği. muaviye’nin cahillerinden sen koru bizi Ya Rabb...
YAHU CHP NE DUDUN BİTTİ NE DEDİKODUN MİLLETİN NEFRETİNİ DAHA FAZLA ÜZERİNE ÇEKME
cilvegözü sınır kapı yan tarafından reyhanlı merkez 6 km. haritadan ölçebilirisiniz
chp kardeş partisi hdp ile beraber yine ortalık karıştırma peşinde. bunların hala gerçek yüzünü görmeyen kaldı mı?
reyhanlının güneyindeki sınırdan reyhanlı merkez 3 km.
Bunu aklı olan herkes biliyor zaten.!
Gencecik fidanların bizi ilgilendirmiyen bir toprak parçası için ölmesi bazı tatlı su kurbağalarının işine geliyor. Buradaki yardakçılarda neye destek verdiklerini bilmeden atıp tutyor. Önce sen oğullarını askere gönder !!!
Evet mantıklı bir iddia, Hatay da bunu yapacak hain çok, o bölgede şam yönetiminin hayranı bir sürü kimliği Türk aslı şam lı (esedci) bir sürü hain barınmak ta... Hatırlarsanız bir önce ki Reyhanlı katlimını gerçekleştiren THKP-C Acilciler örgütü ve lideri Mihraç Ural Samandağın'dan tekne ile bombaları taşıyıp katliamı gerçekleştirmiş 56 şehit vermiştik, Samandağı küçücük bir yer bu kadar bombanın orada yaşayan bölge halkı tarafından görülmemiş olması bir hayli ilginç ayrıca Samandağından karayolu ile 70 km gitmesi ne kadar ilginç değil mi...
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