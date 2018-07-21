CHP'li Erkek: 604 imza genel merkezimize sunulmadı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmaları ile ilgili olarak, "Bugün 11.00 itibariyle şu ana kadar herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı" dedi.

CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Muharrem Erkek, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesini değerlendirdi. Yargıtay'ın bu kararını ivedi bir şekilde düzeltmesi gerektiğini söyleyen Erkek, "Umarız Yargıtay bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi bir şekilde düzeltir. Çünkü, hepimizin bildiği gibi Anayasa hükümleri yargı organlarını da bağlar. Hepimizi bağlar. Ama maalesef biz anayasa hükümlerini bazı mahkemeleri bağlamadığını gördük" dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARTIŞMALARI

Partide olağanüstü kurultay sürecini yaşadıklarını söyleyen Erkek, şöyle konuştu: "Bizim amacımız en başından belli olağanüstü kurultay süreci tartışmalarına partinin sürüklenmemesiydi. Ama olağanüstü kurultay talebi de ortada. Dün bir açıklama yapıldı. Olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Biz de tamamen iyi niyetli düşünerek her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da, 604 imza toplanmış ise bunun genel merkezime bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Salat çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içerisinden çıkartıp gereğini yapalım dedik ama bugün 11.00 itibariyle şu ana kadar herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı. Zaten olağanüstü kurultay talep edenler de sunmayacaklarını ifade etmişlerdi" dedi.