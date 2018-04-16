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CHP'li Erkek: Türkiye ilk seçimde '2 D' arasında bir seçim yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Türkiye önümüzdeki ilk seçimde '2 D' arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi, diktatörlük mü?" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda saat 12.00'de başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve partililer katıldı. Oturma eyleminde partililer, "Hak, hukuk, adalet", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Susma haykır, OHAL'e hayır" sloganları attı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, partililer 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemi sırasında İzmir Marşı da söylendi.
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, oturma eylemi sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda ve 81 ilde meydanlarda 'OHAL değil, demokrasi' diyoruz. OHAL kalkmadığı sürece maalesef Türkiye rahat bir nefes alamayacak. Demokrasi, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için OHAL derhal kaldırılmak zorundadır. OHAL düzeninde ve OHAL rejiminde, yapılacak tüm seçimlerin de meşruiyeti her zaman tartışma konusu olacaktır. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. '12 Eylül darbe hukukuyla mücadele edeceğiz' diye iktidar olanlar, bugün 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan OHAL'e, yüzde 10 barajına, 12 Eylül darbe hukukunun hükümlerine sarılıp, iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. OHAL saray rejimini tahkim etmek için, tek adam rejimini tahkim etmek için sürdürülüyor. Türkiye önümüzdeki süreçte bir karar verecek. Türkiye önümüzdeki ilk seçimde '2 D' arasında bir seçim yapacak. Demokrasi mi, diktatörlük mü? Hep birlikte bunun kararını vereceğiz. Ama bu memleketin her köşesinde demokrasiye, adalete, huzura, barışa, kardeşliğe, özgürlüğe inanan milyonlarla birlikte demokrasi mücadelesini yürütüyoruz. Ve tek adam rejimi değil, demokrasi kazanacak" dedi.
Oturma eyleminin ardından CHP'liler dağıldı.

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