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CHP'li Erol: Şaroğlu'nun durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beyninde oluşan pıhtılaşma nedeniyle beyin felci geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

CHP'li Erol: Şaroğlu'nun durumu iyi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beyninde oluşan pıhtılaşma nedeniyle beyin felci geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sonrası gazetecilere bilgi veren Erol, "Milletvekilimiz Şaroğlu, dün yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Tunceli'den Elazığ'a helikopter ile sevk edildi. Kardeşi Erdal Şaroğlu ve il başkanımız süreci yakından takip etti. İlk önce duyarlılık gösteren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimine ve doktorlara teşekkür ediyorum. Tunceli valimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Fırat Üniversitesi rektörümüze de teşekkür ediyorum. Şaroğlu'nun hayati bir tehlikesi yok. Ciddi bir problemi yok. Sadece doktorlar belli bir süre gözetim altında tutacaklar. Sevincimiz hayati tehlikesinin olmamasıdır. Kalıcı bir rahatsızlığı yok. Genel Başkanımızı da arayarak, milletvekilimizin sağlık durumu hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

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CHP'li Erol: Şaroğlu'nun durumu iyi

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