CHP'li Erol'un oturma eyleminden vazgeçmesi

ELAZIĞ (AA) - CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı milletvekili Gürsel Erol, olağanüstü kurultay için bugün gerçekleştireceğini açıkladığı oturma eyleminden vazgeçtiğini anımsatarak, "Demokratik talebimi dile getirdim ama bunun farklı boyutlara gelerek partimin yıpranmasından asla hoşnut olmam." dedi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin seçimlerdeki başarısızlığı ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri demokratik bir hak olarak gördüğünü dile getirerek, bu nedenle olağanüstü kurultay yapılması için dün partisinin genel merkezi önünde oturma eylemi yapacağını açıkladığını söyledi. "Parti içerisinde farklı düşüncedeki insanların genel merkez önünde karşı karşıya gelerek olumsuz durumların ortaya çıkmaması için olağanüstü kurultay için oturma eyleminden vazgeçtim. Demokratik talebimi dile getirdim ama bunun farklı boyutlara gelerek partimin yıpranmasından asla hoşnut olmam. Onun için bugünkü eylem talebimizi geri çektik, iptal ettik." ifadesini kullanan Erol, CHP'ye değer veren, gönül veren, omuz omuza mücadele eden insanların farklı düşüncelerinden dolayı orada karşı karşıya gelip farklı bir tablonun ortaya çıkmasını istemediğini aktardı.

Erol, "Süreç içerisinde yeni gelişmeleri hukuki zemin üzerinde değerlendirerek olağanüstü kurultay gibi arayışlarımızı gündeme getireceğiz. Hukuki gerekçelere ve siyasi partiler yasasına dayandırarak, partinin tüzüğüne uygun haklarımız neyse o yönde hareket edeceğiz." diye konuştu. - "Genel başkanlık için bir iddiam yok" Erol, parti yönetimine çıkışının, partinin kurumsal kimliğini korumak ve önlerindeki süreçte daha iddialı yeni bir kadronun oluşmasına yönelik olduğunu söyledi. Kimseyle kişisel bir probleminin olmadığını vurgulayan Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin kişiliğiyle ilgili yorum yapmıyorum, siyaset anlayışı ile ilgili değerlendirme yaptım. Bunun sonucunda oturma eylemi yapacağımız yönünde bir karar verdik. Ama bu kararımızın zaman içerisinde karışıklık doğuracağı konusunda çekincemiz olduğundan vazgeçtik. Genel başkanlık için adaylığım söz konusu olmadığından olağanüstü genel kurulun toplanma koşullarını bir başkası sağlar mı sağlamaz mı, bilemem. Benim genel başkanlık için bir iddiam yok. Ama partinin yetkili organları olağanüstü genel