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CHP'li Gaye Usluer: 630 imza veren delegemiz hala imzalarının arkasındalar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

  CHP'li Gaye Usluer kurultay talebine ilişkin, "Olağanüstü kurultay talebi veren 630 delegeyi temsilen her ilden en az bir kişi olmak üzere yaklaşık 400 kişi bugün burada bir araya geldik.

CHP'li Gaye Usluer kurultay talebine ilişkin, "Olağanüstü kurultay talebi veren 630 delegeyi temsilen her ilden en az bir kişi olmak üzere yaklaşık 400 kişi bugün burada bir araya geldik. 630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün üzerine düşürüldü. 630 imza veren delegemiz hala imzalarının arkasındalar" dedi.

CHP'li Gaye Usluer kurultay talebine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Olağanüstü kurultay talebi veren 630 delegeyi temsilen her ilden en az bir kişi olmak üzere yaklaşık 400 kişi bugün burada bir araya geldik. 630 delegenin imzası bir şekilde 600'ün üzerine düşürüldü. 630 imza veren delegemiz hala imzalarının arkasındalar. Bu toplantıda ana tema delegelerimiz 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar. 'CHP'de yeni bir yönetim anlayışı gerekli' demiştik delegelerimiz bu söylemin arkasında. Bundan sonra ne olacak? Farklı seçenekler önümüzde. Bunlardan biri yerel seçimler öncesinde olağanüstü seçimli kurultayın yapılması. Bunun dışında başka seçeneklerimiz tabii ki var tartışılıyor. Belki de oylama yapılacak. 630 noter tasdikli imzalı belge toplanmıştır. Süreç içerisinde, 630 delegeden 31'i farklı beyanlarda bulunarak imzalarını çekmiştir. Onun dışındaki açıklamalara itibar etmiyoruz. İmzaları çekenlerin de noter tasdikli belgelerinin bir kopyasının da bizde olmasını istiyoruz. Olağanüstü kurultay talebi tüzüğün bize verdiği bir haktır. Buradan bir disiplin süreci çıkmaz sayın genel başkanımızın da açıklamasını da o yönde anlamadım. "

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- Usluer'in açıklaması
-Detaylar

(GÖRÜNÜTÜLER GEÇİLDİ)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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