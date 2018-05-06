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CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 46 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 46 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. Taksim'den, Dolmabahçe'ye yürüyen grup, 6'ncı Filo’nun denize döküldüğü noktada denize karanfil attı. Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde saat 16.00'da bir araya gelen CHP İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, ellerinde pankartlar, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın fotoğraflarıyla Dolmabahçe’ye yürüdü. Marşlar eşliğinde yürüyen grup üyeleri, ayrıca “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi” ve “Tam bağımsız Türkiye” sloganları attı. Yürüyüş sonunda, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Grup adına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Atatürk’ün ve Denizlerin emaneti demokrasimizi, Türkiye’mizi gerçekten bağımsız kılabilmek için buradan, 6'ncı filoya secde edenlere karşı 24 Haziran’da bir galibiyet almamız gerekiyor. 24 Haziran’da Türkü, Kürdü, Lazı, bu ülkede yaşayan herkesle birlikte, Türkiye’yi karanlığa gömmek isteyenlere karşı galibiyet almak zorundayız. Onların bize miras bıraktığı emanete sahip çıkmak zorundayız. Onları anmak için onları anlamak zorundayız. Biz kanlı pazarları yapanların yönettiği Türkiye’deyiz. Terörü seçim propagandası olarak kullandılar. Demokrasiyi tekrardan kurmak boynumuzun borcudur. Onun için Denizlerin üniversitelerine de sahip çıkmak zorundayız” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Denizleri asanların adı anılmıyor. Hiçbir yerde yok. Ama bugün yüz binlerce gencimizin adı Deniz, Yusuf ve Hüseyin’dir. Onlar üç kişiydiler. Ama o Denizler okyanusa açıldı, çığ gibi büyüdü. 24 Haziran’da da sandıklara akacak ve sandıklarla onları göndereceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından grup üyeleri Dolmabahçe’den denize karanfil attı.

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