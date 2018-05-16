CHP'li gençlerden İsrail'e tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları, düzenledikleri basın açıklamasıyla, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 70 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Başkonsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. 'Katil İsrail, Filistin'den Defol', 'Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak' yazılı dövizler taşıyan grup, 'Filistin'de düşene, dövüşene bin selam', 'Kahrolsun ABD Emperyalizmi' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Filistin davasına gönül vermiş gençler olarak böyle bir olay vesilesiyle bir araya gelmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "ABD'nin İsrail Başkonsolosluğu binasını Kudüs'e taşıması kararı, Ortadoğu'da yapılmış bir provakasyondur. Buna tepki gösteren insanlara saldıran İsrail hükümetini bütün insani duygularımızla kınıyoruz. Tepkimiz asla İsrail halkına değildir, bizim tepkimiz 2008 yılında İsrail'in hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen Kudüs'ü savunmak için çıktığı meydanda yine İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden bir insana terörist diyen İsrail hükümetinedir" dedi.

FOTOĞRAFLI



