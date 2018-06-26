CHP'li gençlerin oturma eylemi

Sosyal medyada örgütlenen bir grup CHP'li, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup gencin parti genel merkezi önünde başlattığı oturma eylemine katıldı.
Denizli Gençlik Kollarınca öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, saat 20.00'de parti genel merkezi önüne geldi.
Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini söyledi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz." diyen Imırgı, değişimin CHP'nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini dile getirdi.
Imırgı, seslerine kulak verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını belirtti.
Denizli'de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara'ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediklerini aktardı.
Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, "Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum." diye konuştu.
"Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atan grup, oturma eylemine devam ediyor.
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