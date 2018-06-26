CHP'li Göker, Burdur'da yurt dışı oylarıyla seçildi (2)

İYİ PARTİ GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYIMINI İSTEDİ
CHP Milletvekili Mehmet Göker yurt dışı oyları sayesinde İYİ Parti adayını geçerek meclise girme hakkı kazandığı Burdur'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Samet Güneş, Mehmet Göker ile kendi adayları Osman Kurt arasındaki oy farkının 193 değil, 523 olduğunu söyledi. Burdur genelinde 5 bin 984 oyun geçersiz sayıldığını aktaran Samet Güneş, bu oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na bugün başvuruda bulunduklarını kaydetti.
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