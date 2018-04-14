CHP'li Hamzaçebi Romanlar ile biraraya geldi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de Roman dernekleri üyeleriyle buluşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu üyeleriyle buluştu. Büyükçekmece'deki Celaliye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, "Bugünlerde siyasi ittifaklar konuşuluyor. Bir siyasi ittifak yasası çıktı. Genel seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle ittifak yapabilecekler. Yapsınlar. Ama zannedilmesin ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde bu ittifaklar işe yarayacaktır. Asla. Yukarıda matematik hesaplarla yapılan ittifaklar, aşağıda vatandaşın gönlünde yer etmiyor ise hiçbir şey ifade etmez. Gönülde olmayınca aklın yapacağı bir şey yoktur. Biz Roman kardeşlerimizle siyasi ittifak değil gönül birliği kurmak istiyoruz" dedi. Hamzaçebi, "Bu gönül birliği ile aşamayacağımız sorun yoktur. Roman kardeşlerimizin aşamayacağımız sorunu yoktur. Sağlık, eğitim, çalışma, konut, barınma hakkı, insan olmaktan kaynaklanan ne varsa hepsi Roman kardeşlerimizin analarının ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.