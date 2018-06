CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: TARİHİ YARIMADANIN ÖZEL BİR STATÜYE SAHİP OLMASI LAZIM

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Ylmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi Kapalıçarşı'da yaptığı basın açıklamasında, "Tarihi yarımadanın özel bir statüye sahip olması lazım" dedi.

" ÇARŞI SON YILLARDA CAN ÇEKİŞİYOR"

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı M. Akif Hamzaçebi, milletvekili adayları ve CHP Fatih İlçe Örgütü ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Hamzaçebi esnaf ziyaretinin ardından Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Hamzaçebi, Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkanın olduğunu belirterek "Çarşı son yıllarda can çekişiyor. 3 bin 600 dükkanın sık sık el değiştirdiği bir çarşıdan söz ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu çarşı eskiden sağlı ve sollu sadece kuyumcuların olduğu bir sokaktı burası. Şimdi bakın, sağda solda birçok esnaf göreceksiniz. Kuyumcular yeterli işi yapamadığı için esnaf dükkanını devretmek zorunda kalmış. Eğer bir çarşıda iş yerleri sürekli olarak el değiştiriyorsa işler iyi gitmiyor demektir" dedi.