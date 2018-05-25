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CHP'li İlgezdi'den "MESAM" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Atanan kayyumun, tek görevi kurumu seçime götürmek olmasına rağmen kurulları değiştirerek önceki yönetimi meslek birliklerinin yargı kurumu olan 'Haysiyet Kurulu'na sevk etmeleri kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin, "Atanan kayyumun, tek görevi kurumu seçime götürmek olmasına rağmen kurulları değiştirerek önceki yönetimi meslek birliklerinin yargı kurumu olan 'Haysiyet Kurulu'na sevk etmeleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, MESAM'ın 1986'da eser sahiplerinin mali haklarının takibi ve toplu temsili amacıyla müzik eserleri alanında kurulmuş ilk meslek birliği olduğunu belirterek, 5 Mart 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından MESAM'a kayyum atandığını öne sürdü.

MESAM'ın meşru yollarla seçilmiş yönetiminin görevden alındığını anımsatan İlgezdi, "31 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul öncesi daha önce görevden alınan yönetim, 'Haysiyet Kurulu'na sevk edilerek seçime girmesi engellenmek istenmektedir. Atanan kayyumun, tek görevi kurumu seçime götürmek olmasına rağmen kurulları değiştirerek önceki yönetimi meslek birliklerinin yargı kurumu olan 'Haysiyet Kurulu'na sevk etmeleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Haysiyet Kurulu kararlarının da hukuka aykırı olduğunu öne süren İlgezdi, en az 108 kişinin asıl üyelikten çıkarılırken 53 yeni üye yapıldığını vurguladı.

İlgezdi, MESAM'ı ele geçirmek için her yolun denendiğini iddia ederek, "25 Haziran sabahı, sanatın ve sanatçının daha özgür olduğu bir Türkiye umuduyla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin aydınlık sanatçıları bu hukuksuzluğu da tarihin karanlığına mahkum edecek güçte ve dirençtedir. MESAM, binlerce duyarlı üyesi ile direnecek ve bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe boyun eğmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi mesam

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