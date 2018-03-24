CHP’li kadınlar sertifikalarını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu ve Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimler sonrasında geçmiş dönemde Eskişehir Kadın Kolları tarafından geliştirilen projelere katılan kadınlara sertifikaları verildi.
CHP Eskişehir Kadın Kolları geçmiş dönem tarafından yapılan eğitimlere katılan kadınlara sertifikaları verildi. Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) sonrasında geliştirilen projeleler de üyeler, öğrenciler için bere atkı, çorba dağıtırken birçok farklı projeye imza atmıştı. Sertifika törenine eski Kadın Kolları İl Başkanı mevcut CHP Kadın Kolları MYK Y Üyesi Figen Kahya katıldı. Kahya, birlikte çalıştığı üyelere sertifikalarını verdi. İl Başkanı olduğu sürede kadınlarla güzel projelere imza attıklarını dile getiren Kahya, “Partime yararlı olmak için çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Çalışmalarımızı genel merkezde sürdürüyoruz. Benimle güzel projelere katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün sertifikalarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Bunun yanı sıra etkinliğe Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanı Aysun Doğramacı da katıldı
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