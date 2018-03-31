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CHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, Çanakkale Zaferi anma törenlerinde kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkmasını engellediği iddia edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı istifaya davet etti.

CHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepki

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, Çanakkale Zaferi anma törenlerinde kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkmasını engellediği iddia edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı istifaya davet etti.
CHP İzmir İl Kadın Kolları, Meclis'te Çanakkale Zaferi anma törenlerinde kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkmasını engellediği iddia edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir'deki Montrö Meydanı'nda, 81 ille eş zamanlı yapılan açıklamaya, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Perihan Yardımcı, CHP İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tice, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Taş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kart, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı ve çok sayıda CHP'li kadın katıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan Montrö Meydanı'na sloganlar ve marşlarla yürüyen kadınlar pankart ve dövizlerle Kahraman'ı istifaya davet etti. CHP'liler hep bir ağızdan "Sanata ve sanatçıya saygı" ve "Kahraman istifa" sloganları attı.
'UYGULAMA ANAYASAYA AYKIRI'
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin tüm illerde yapılması için hazırladığı açıklamayı CHP İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı okudu. Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bir zihniyeti kabul etmediklerini belirten Balcı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kadınlara karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi. Balcı, "TBMM'de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi. Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk'ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildi. 29 Mart günü gerçekleşen bu olay; kadın erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa'ya aykırıdır. Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki; biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale'nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz" dedi.
İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı TBMM'de uygulanan çağ dışı kararı protesto ettiklerini ifade eden Nurşen Balcı, sorumluların hesap vermesini istedi ve "Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında; sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Orta Çağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz. Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Kadınlara destek veren CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun kültür ve sanattan sorumlu üyesi Özkan Tice de geri kalmış ülkelerde bile kadınlar hakları ileri taşınırken, TBMM'de sanatını icra eden tiyatrocu kadınların böyle bir uygulamayla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kamu ve sosyal hayatın her alanında yaşatılmasını hedeflediklerini belirten Tice, kazanımların özüne saldırdığını belirttiği bu anlayışa tüm güçleriyle karşı koyacaklarını söyledi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin çağrısıyla 81 ilden kadın kolları üyeleri Ankara'da salı günü yapılacak protesto gösterisine davet edildi.

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CHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepkiCHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepkiCHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepkiCHP'li kadınlardan TBMM Başkanı Kahraman'a tepki

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