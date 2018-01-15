HABER

CHP'li Karabıyık; İnegöl, neden 82 plakalı il olmasın

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinin il olması konusunda düzenlenen ve MHP ilçe örgütünün de destek verdiği toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'nın İnegöl ilçesinin il olması yönünde TBMM'ye verdiği önergenin ardından İnegölde kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. HP İnegöl İlçe Başkanlığı öncülüğünde Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İlçe Yönetimi, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, bu konuda siyaset üstü düşünmek gerektiğini belirterek, "Bu il siyasete malzeme olacak şekilde değil, kendisini ispat etmiş, başarılı, sanayide ön planda marka şehir olan bir yer. Yeni yapılan yerlerde bu kriterlerin çok altında olan iller var. İnegöl nüfusu, sanayisi, yarattığı katma değerle bunu kat kat hak eden bir yer. İnegöl'e marka şehir demek isterim. Bazı illerimizin bir tane markası yokken İnegöl'ün birçok markası var. Aynı zamanda sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Bu kadar katma değere karşın, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşın, ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda sağlayan İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyorlar. Bu önemli bir haksızlıktır. İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın" diye konuştu.

İnegöl'ün il olması halinde bir üniversite yapılma ihtimalinin yüzde 100'e ulaşacağını vurlayan Karabıyık, "Burası il olsa istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutum tüm memur alanlarında istihdam artırılmış olur. Tüm ilçeler üniversite isterler ama bir gerçek var, ilçelerde Meslek Yüksekokulu olur, fakülte de olur ama üniversite çok nadir olur. YÖK, il olmadan pek sıcak bakmaz. Seçimlerde bazı vaatler verilir ama öncelik illerdedir. YÖK'ün yeni sürecinde böyle olduğuna emin olabilirsiniz. İnegöl'de bir üniversite olması ihtimali varsa bile il olursa yüzde 100'e ulaşır." dedi.

CHP'li Karabayık, Ak Partili bölge vekillerine ve teşkilatına da çağrıda bulunarak İnegöl'ün il olması için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İlginizi Çekebilir

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.