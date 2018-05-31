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CHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

  CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya'daki programına destek için Yunanistan'ın Gümilcine kentine giden Edremit Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.

CHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya'daki programına destek için Yunanistan'ın Gümilcine kentine giden Edremit Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. 2 CHP'li, 4 saat sonra serbest bırakıldı.
Muharrem İnce'nin Batı Trakya'daki programına destek için bu sabah Yunanistan'ın Gümilcine kentine giden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın, Yunan polisi tarafından aramaya alındı. Çantalarında ve araçlarında yapılan aramalar sonucu, 10 Türk bayrağı ve üzerinde 'Tamam' yazılı şapkalara el konulan Ertaş ve Taşkın, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. 2 CHP'li, 4 saat sonra serbest bırakıldı.
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına taraftar olarak destek olmaktayız. Muharrem İnce'nin Gümilcine'deki çalışmalarına da katkıda bulunabilmek için dün akşam buraya geldik. Gümrükten geçtik, geçerken hiçbir problemimiz olmadı. Gece burada kaldık. Bugün Muharrem İnce'yi beklerken 2 arkadaşımızın yanına polis olduğunu öne süren sivil kişiler gelip, ellerindeki torbalarda ne olduğunu sorarak, arama yetkileri olmamasına rağmen çantaları açtırdılar. Çantaların içinde 10 civarı Türk bayrağı ve üzerinde 'Tamam' yazan şapka vardı. Bunları buradaki arkadaşlarımıza hediye olarak vermek üzere yanımıza almıştık. Arkadaşlarımızı gözaltına alacaklarını söyleyip, götürürlerken geldiğimiz arabanın yanına giderek, hiçbir arama yetkisi olmadan aracımızı didik didik arayıp bayrakları da alarak, arkadaşlarımızı gözaltına aldılar" dedi.
Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın, Yunan polisi tarafından ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. İki meclis üyesi yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

CHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltıCHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltıCHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltı

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