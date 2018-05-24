CHP'li Muharrem Erkek: Faiz lobilerine teslim olmuş bir hükümet var

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl başkanlığı binasında basın toplantı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Dolar ve Euro'nun artışı üzerinde yaptığı ekonomi değerlendirmesinde, "Faiz lobilerine teslim olmuş bir hükümet var. Bir saray var. Son 16 yılda Londra merkezli bir avuç faiz lobisine ödenen para 150 milyar dolar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belde Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, basın toplantısında Türkiye ve Çanakkale gündemine dair 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin yanı sıra OHAL süreci ile ekonomi ve dış politikayı da değerlendirdi. 'SEBEBİ KORKU' Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde seçime gidildiğini söyledi. 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidarın OHAL'i kaldırarak, bir demokrasi ayıbı olan yüzde 10 barajını kaldırarak seçime gitme cesaretini gösteremediğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şöyle konuştu: "Maalesef demokrasiye ağır bir darbe daha vuruldu. OHAL sürecinde gerçekleştirilecek tüm seçimlerde sonuç ne olursa olsun, tartışmalar bitmez. Kimsenin Türkiye'ye bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Mertçe bir seçim istiyorsanız. Dürüst bir seçim istiyorsanız. Eşit, adil, özgür bir seçim istiyorsanız, yapılması gereken önce OHAL'in kaldırılması, ikincisi de 12 Eylül darbe hukuku ürünü olan yüzde 10 barajının kaldırılmasıydı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık barajın hiçbir anlamı kalmadığını hepimiz biliyoruz. Baraj niçin getirilmişti ? İstikrar olsun. Hükümetler kurulabilsin diye. Artık hükümet meclisin dışından kurulacağına göre seçilecek olan cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bakanları dışarıdan atayacağına göre yüzde 10 barajı niye hala duruyor. İşte bunun sebebi korku. Sarayda oturanlar çok korkuyor. O yüzden korktukları için OHAL'de Türkiye'ye seçim yaptırıyorlar." 'MİLLET İTTİFAKI, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU MUTLAKA SAĞLAYACAK' Kendilerinin bu süreçte muhalefette demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm unsurlarla bir araya gelerek, temsilde adaletin sağlanması için büyük bir çaba göstererek, millet ittifakını kurduklarını ifade eden Muharrem Erkek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki süreçte Millet İttifakı 24 Haziran'da mecliste çoğunluğu mutlaka sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çoğunluk AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakında değil, daha doğrusu saray rejiminde değil, millet ittifakında olacaktır. Çanakkale'de de millet ittifakı 4 milletvekilini mutlaka kazanacaktır." '24 HAZİRAN'DA YA DA 8 TEMMUZ'DA İNCE CUMHURBAŞKANI OLACAK' 19 Mayıs ruhuyla 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Muharrem Erkek, "Tüm örgütlerimizle, üyelerimizle birlikte ve Millet İttifakı ile beraber gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü 100 yıl önce egemenlik saraydan alındı. Meclise yani millete devredildi. Şimdi bu tersine çevrilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir zihniyetle yapıyla mücadele ediyoruz. Onun için bu seçimler çok farklı ve önemli. Çocuklarımıza nasıl bir gelecek, ülke bırakacağız. Türkiye karanlık bir diktatörlüğe mi evrilecek, yoksa rahat bir nefes mi alacak ? Bunun kararını milletimiz verecek. Biz onun için diyoruz ki, 24 Haziran'da ya da 8 Temmuz'da Sayın Muharrem İnce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak" dedi. 'FAİZ LOBİLERİNE TESLİM OLMUŞ BİR HÜKÜMET VAR' Türkiye'de son günlerde Dolar ve Euro artışını da değinen Muharrem Erkek, "Dolar 5 liraya dayandı. Dolar 10 lira olmadan 24 Haziran'da tamam demek zorundayız. Dur demek zorundayız. Bunu milletimiz için yapmak zorundayız. Euro 6 liraya dayandı. Benzin 7 liraya dayandı. Ve bu sorunu bu iktidarın çözebilmesi mümkün değil. Niçin değil biliyor musunuz? Çünkü faiz lobilerine teslim olmuş bir hükümet var. Bir saray var. Son 16 yılda Londra merkezli bir avuç faiz lobisine ödenen para 150 milyar dolar. Yalnızca faizden bahsediyorum. Londra merkezli Avrupa'da bir avuç faiz lobisine ödenen para bu hükümet tarafından 150 milyar dolar. İçeride ödenen faizi söylemiyorum. O çok daha yüksek. Yani faiz lobilerine teslim olmuş bir iktidarla, bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Yatırımlarımız düştü. Ekonomi can çekişiyor. Aynı adalet gibi, demokrasi gibi, eğitim gibi, ekonomi de can çekişiyor" diye konuştu. 'DIŞ POLİTİKAMIZ İFLAS ETTİ' Dış politikanın da iflas ettiğini söyleyen Muharrem Erkek, "Tüm komşularımızla düşman haline geldik. Tüm dünyayla düşman haline geldik. Önümüzdeki süreçte bu tabloya dur denmezse, Türkiye hızla otoriterleşen ve dünyada yalnızlaşan bir ülke konumuna gidecek. Buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Erkek, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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