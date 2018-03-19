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CHP’li Özdiş’ten Adana’ya kamu yatırımı sitemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana’nın bakan çıkartan bir kent olmasına rağmen hak ettiği yatırımları elde edemediğini söyledi.

CHP’li Özdiş’ten Adana’ya kamu yatırımı sitemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana’nın bakan çıkartan bir kent olmasına rağmen hak ettiği yatırımları elde edemediğini söyledi. Yeni havalimanı, enerji ihtisas bölgesi, kent stadyumu gibi projelerin yavaş ilerlediğinden söz eden Özdiş, projelerin takibinin iyi yapılması gerektiğine dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Milletvekili Özdiş, Bölge Müdürü Adnan Kulak ile kent gündemine ilişkin sohbet etti.
Adana’nın adeta bir fabrika çöplüğüne dönüştüğünü kaydeden Özdiş, “Eğer bir yer göç veriyorsa orada işler iyi gitmiyor demektir. Adana 15 yılı artan şekilde göç veriyor. Eskiden 4’üncü büyük şehirken şimdi 6 ya da 7’nciyiz. İşsizlik oranlarınımız da çok yüksek” ifadelerini kullandı.
Adana’nın ekonomik olarak en büyük problemlerinden bir tanesi de metro borcu olduğunu vurgulayan Özdiş, bu borcun da ilgili bakanlık tarafından üstlenilmesi gerektiğini savundu.
Yeni havalimanı, enerji ihtisas bölgesi ve yeni kent stadı hakkında da açıklamalar yapan Özdiş, bu projelerin hepsinde gecikmeler yaşandığını aktardı. Özdiş şöyle devam etti:
“Havalimanında ciddi projelendirme yapılmamış. Ortak akıl ve kurumların ilgili taraflarını çağırır, herkesin düşüncesini alırsın. Ardından da işin takibini yapar bitirirsin. Ama maalesef bu yok. Yumurtalık serbest bölgesi, enerji bölgesi de sevindirici bir şeydi ama dağ fare doğurdu. Çivi bile çakılmış değil. Stadın da keşfi muhtemelen doğru yapılmıyor. Para bitiyor, ödenek bitiyor, orada kalıyor.”
CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, kentin gelişimi konusunda farklı partilerden milletvekillerinin de kendisi gibi düşündüğünü kaydederek şunları söyledi:
“Ülkesini, yurdunu, bölgesini seven insanlar böyle düşünmeli ama her nedense ilimizden bakan olmasına rağmen, gereken yatırımlar yapılmıyor. Kim daha fazla bastırırsa, kim daha fazla ağlarsa, kim daha fazla yukarıda karar sahiplerine daha yakın ve ısrarla işini takip ederse o yatırımdan en büyük payı alıyor.”

CHP’li Özdiş’ten Adana’ya kamu yatırımı sitemi

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