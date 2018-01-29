CHP'li Özel'in yakını Afrin'de yaralandı

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 27 Ocak'ta 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 11 askerden birinin CHP'li Özel'in yakını olduğu ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği bildirildi.
Hatay Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harekatında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.
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