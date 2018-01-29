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CHP'li Özel'in yakını Afrin'de yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 21:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yakını olduğu belirtildi.

CHP'li Özel'in yakını Afrin'de yaralandı

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 27 Ocak'ta 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 11 askerden birinin CHP'li Özel'in yakını olduğu ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği bildirildi.

Hatay Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harekatında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Özel Afrin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu kendileri ve çocukları askerlikten para, çürük raporu vs ile yırtan AKP'liler için hiç iyi olmadı.. :) Ama onlar solucan gibidir her halükarda yerin çatlaklarından yer üstüne çıkarlar.. Kutsal kitaptan bir makara-/bakara çakar askere gitmenin günah olduğunu ispat ederler.. :) :)
Allah acil şifalar versin Aslan a CHP vekilleride aklını başına toplasın artık PKK ile ÖSO yu bir tutmak ,Bu Aslan Parçası Mehmetçiğin Teröristlerle omuz omuza aynı safta savaştığını söylemektir ki Bu Türk Milletine ve Türk Askerine yapılacak en büyük hakarettir
Geçmiş olsun. Ülke olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Onlarla gurur duyuyoruz.
hadi akp yi anladık halkı bölmek oy almak kendisi hariç herkesi öcü göstermesini de...chp ninde geri kalır yanı yok..şu hareket sadece chp li vatan severler var demek..ne ihtiyacınız var buna ya..kendini kanıtlama içgüdüsü..tamamen aşagılık psikolojisi..
Arkadaş bana mynet tarafından cevap verme fırsatı verilmiyor...kara listedeyim..senin yorumuna binaen yazayım dedim ama mynet fırsat verirmi bilmem..onlarca şehidimiz varken bir CHP li gazi....utanıyorum....
Çalıyor ama çalışanlar BEDELLİ peşindeler. Çalmayıp işini yapanlar CEPHEDE!!! Bir yerde kim DİN İMAN diye feveran ediyorsa bilinsinki NAMUSSUZLUK yapmıştır yapıyordur. Kim ki VATAN MİLLET SAKARYA diye yırtınıyorsa VATANIN aleyhine birşeyler yapmıştır yapıyordur. Gerçek Vatansever kendi işini ENİYİ ŞEKİLDE yapmaya uğraşır.
bırakın bu partizanlığı.gün birlik olma günü.yeterki köstek olmayın
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