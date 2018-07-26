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CHP'li Özkoç: ABD Başkanı istedi diye cumhurbaşkanı bir kişiyi serbest bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'de tutuklu bulunan rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevirilmesine ilişkin, "O rahibin, serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'de tutuklu bulunan rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevirilmesine ilişkin, "O rahibin, serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır. Enis Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, suçu yok ama onunla ilgili ABD başkanının bir isteği de yok. ABD Başkanı istedi diye 'emredersin' diyen bir cumhurbaşkanı bir kişiyi serbest bırakıyor" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, İzmir'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un cezasının ev hapsine çevirilmesine ilişkin kararı anımsatarak "O rahibin serbest bırakılan rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse Enis Berberoğlu'nun tahliye nedenleri aynıdır. Enis Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, suçu yok ama onunla ilgili ABD başkanının bir isteği yok. Merkel'in bunu yap diyen bir isteği yok. Macron'un böyle davran serbest bırak diye bir talebi yok. ABD Başkanı istedi diye emredersin diyen bir cumhurbaşkanı bir kişiyi serbest bırakıyor. 'Benim oraya gönderdiğim misyonerlik yapan kişiyi orada tutamazsınız' diyor. Bütün bu tablo karşısında iktidarın derdi ne? Kemal Kılıçdaroğlu. Sözcü çıkıyor Mahir Ünal ifadesiz, pişkin bir suratla Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. 'Ona cevap vermekten bıktık artık' diyor. 'Aynı şeyler söylüyor' diyor. Kılıçdaroğlu hak hukuk adalet için mücadelesine devam edecek. Mağdurlar için devam edecek. Gece gündüz deneyecek, halkın arasında içinde olacak. İnsanlara tepeden bakmayacak sizin baktığınız gibi. CHP 'yi yönlendirmek onu dizayn etmek ne Mahir Ünal'ın ne de onu ağababası olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapabileceği birşeydir" diye konuştu.

Engin Özkoç, rahibin serbest bırakılması halinde ABD'de de tutuklu bulunan Hakan Atilla ile takas edileceği iddialarının anımsatılması üzerine şöyle dedi:
"Utanarak bakıyorum. Hatta bu konuda söyleyecek söz bulamıyorum. 'Al papazı ver papazı' diyen türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ABD papazı teslim etmiş midir? FETÖ ele başı ev hapsinde midir? Ayağında pranga kolunda bilezik var mıdır? O orada istediği gibi dolaşıyor. İstediği biçimde hükmetiyor. Hem ordu hem kamu içinde istediği gibi yönetiyor. Eğer o rahip çok yakın zamanda ülkesine dönerse şaşırmayın. Ama masum ve suçsuz olan Enis Berberoğlu talebi yargıtayda 'bu adamı nasıl içeride tutarız' anlayışıyla mahkum edilebilir. Türkiye ABD ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin emri altında bir ülke haline getirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Engin Özkoç basın toplantısı
Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA ,(DHA)

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