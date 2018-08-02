CHP'li Öztürk Yılmaz: ABD'nin kararına misliyle karşılık verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, "Hükümetin mütekabiliyet çerçevesinde bu konuyu değerlendirmesi ve gerekli adımı atması gerekiyor. Aksi takdirde bu tehdit ve şantaj politikasını sadece hükümete değil Türkiye'ye dönük yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğinin hepimizin bilmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Türkiye'deki iki bakana yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. ABD'nin bu kararını 'fütursuz' olarak niteleyen ve kınayan Öztürk Yılmaz, "ABD'nin uzunca süren Türkiye'deki bazı olaylarla alakalı olarak rahatsızlık içinde olduğunun farkındayız. Ama ilk defa bizim bildiğimiz NATO ülkesinin bakanlarına dönük böyle bir yaptırım uygulanıyor. Her ne kadar bazıları bunu sembolik ve önemsiz gibi göstermeye çalışsa da bu son derece önemli ve ağırdır. Bu Türkiye'ye bir hakarettir. Ben bu kürsüde hiçbir gün 'Bir gün gelir AKP'li bakanları da savunmak zorunda kalırım' diye düşünmemiştim. Demek ki ülke vatan millet meselesi olunca bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de yargının işlemediğini biliyoruz. Bizim muhalefet olarak huzursuzluğumuzun herkes farkında ama. Ancak iş ülkeye dönük bir yaptırıma, sözlü veya eylemsel saldırıya dönüştüğü anda bu içerdeki farklılıklarımızı bir tarafa koymasını gerektiğimizi biliyoruz ve ortak pozisyon alma durumuna geçiyoruz" diye konuştu.