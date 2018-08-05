CHP'li Şaroğlu, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- TUNCELİ'de, beyin felci geçirmesinin ardından Elazığ'da tedavisi süren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ambulans uçak ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, geçen cuma akşamı aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenede beyin felci geçirdiği tanısı konulan Şaroğlu'nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'a a sevk edilmesine karar verildi. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki gündür tedavisi süren Milletvekili Polat Şaroğlu, bugün öğlen saetlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Şaroğlu'nun tedavisine Ankara'da devam edileceği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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