CHP'Lİ TANAL'DAN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI AÇIKLAMASI

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tanal, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bir çok sorun olduğunu belirterek, halen tutuklu milletvekillerinin bulunduğunu söyledi. Tanal, "Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır.' diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde" dedi.