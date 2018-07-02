HABER

CHP'Lİ TANAL'DAN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

  Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA  CHP'li Mahmut Tanal, 27.

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Tanal, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bir çok sorun olduğunu belirterek, halen tutuklu milletvekillerinin bulunduğunu söyledi. Tanal, "Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır.' diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde" dedi.

"MAHKEME DURMA KARARI VEREBİLİR"
Ceza Muhakeme Kanunu kitabını gösteren ve kanunun 8. bendinde "Kovuşturması ve soruşturması bir şarta bağlıysa o şart gerçekleşmeden mahkeme yargılama yapamaz. Ancak durma kararı verebilir" diyen Tanal, kendisi hakkında da davaların devam etmekte olduğunu söyledi.
Mahmut Tanal, Torunlar İnşaatı'nda asansör düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın halen sürdüğünü belirtti. Tanal, davanın sürdüğü mahkemeye bir dilekçe verdiğini belirterek dilekçesinde, ya derhal beraat kararı verilmesi, ya da meclisin dokunulmazlığını kaldırmasına ilişkin belge gelmesinin beklemesini, bu belge gelmezse durma kararı vermesi gerektiğini ifade etti. Tanal, "Başta Enis Berberoğlu olmak üzere tutuklu bulunan tüm milletvekillerinin, fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri hakkında tüm mahkemelerin tarafsız ve bağımsız mahkemelerin, Anayasa'nın 83.maddesi 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kaldırılmazsa Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca durma kararı verilmesi gerekmekte. Bu da Türkiye'ye rahat bir nefes aldırtacak ve siyasi krizleri aşabilecek bir karar olacak" dedi.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Mahmut Tanal açıklaması
-genel ve detaylar

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia'da belgesel çekiyorHollywood yıldızı Megan Fox, Troia'da belgesel çekiyor
Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulunduKartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.