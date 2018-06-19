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CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 6 Ekim 2017'de, kendisine ait Twitter hesabından, gözaltına alınmış ve tutuklanmış terör örgütü PKK üyelerine ait bir fotoğraf paylaştığı, paylaşım içeriğinde de "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak." ifadesini kullandığı bildirildi.

Fezlekede, Tanrıkulu'nun ayrıca, ülke güvenliğine tehdit oluşturan Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı" sırasında 19 ve 21 Ocak 2018'de "Savaşa hayır" paylaşımında bulunduğu belirtildi.

- "Yasal unsurlar oluştu"

Söz konusu paylaşımların gerek terör örgütüne müzahir, gerekse diğer açık kaynaklarda haber olarak yer aldığı vurgulanan fezlekede, "Deliller değerlendirildiğinde, terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyunda masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla örgütün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tanrıkulu'nun halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu ifade edilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

- 5 yıla kadar hapis istemi

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
fezleke Sezgin Tanrıkulu

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